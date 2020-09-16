Лукашенко запропонував Росії провести нові військові навчання

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Про це повідомляє білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

"Ми домовилися з президентом Росії, що нам треба продовжити навчання на території Білорусі "Слов'янське братство", які проходять під Брестом. Ми вітаємо ці навчання, і добре, що вони проходять, притому, як мені доповідають, - успішно. Треба подумати про другий етап навчань та про інші навчання, виробити план, не озираючись на всі боки, хто нам і що скаже, - сказав Лукашенко.

Як повідомлялося, сьогодні російська військова делегація на чолі з міністром оборони Шойгу прилетіла в Білорусь з робочим візитом. Зазначалося, що під час зустрічі в Мінську пройде обговорення питань двостороннього військового співробітництва.

"Я також просив президента Росії про деякі типи озброєнь. Сказав йому, що, коли ви приїдете, ми подивимося, що нам і де треба реально зміцнити в плані Союзної держави. Боятися нема чого, ми готові на це піти. Останні події показують, що треба сміливіше захищати інтереси і білорусів, і росіян. Так сталося, що ми в цьому плані залишилися одні, але не найслабші ", - заявив Лукашенко.

Він також додав, що Росія "не відійде у бік" від Білорусі, а подібні думки - "для дурнів".

"Ви можете не сумніватися в нашій надійності в плані оборони нашого спільного Вітчизни - від Бреста до Владивостока. Останні події нас ще більше схиляють до того, щоб ми трималися разом і ні в якому разі не вдалося забити клин між нами всім тим, хто на це розраховував і розраховує", - сказав президент Білорусі.

Шойгу, у свою чергу, розповів, що на цей рік у білоруських і російських військових заплановано близько 130 спільних заходів. "На жаль, програму виконали тільки на 30%. Нам треба до кінця року вийти хоча б на 70%. А для цього треба ущільнюватися і проводити другий етап навчання, які йдуть зараз. У жовтні у нас будуть такі навчання", - додав російський міністр.

Нагадаємо, 14 вересня президент Лукашенко у Сочі зустрівся з президентом РФ Путіним.

15 вересня у Білорусь прибули російські десантники. Підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ Збройних Сил РФ братимуть участь у спільних білорусько-російських навчаннях "Слов'янське братство-2020". Активна фаза навчань пройде з 21 по 23 вересня.

21-26 вересня білоруські військовослужбовці візьмуть участь у стратегічних командно-штабних навчаннях "Кавказ-2020", які проводиться на військових полігонах РФ поряд із держкордоном України.

За даними Міноборони РФ, в них візьмуть участь військові контингенти з Білорусі, М'янми, Ірану і Пакистану. До навчань планували залучити угруповання з шести країн по лінії Шанхайської організації співпраці і Організації Договору про колективну безпеку. Як відомо, від участі у навчаннях "Кавказ-2020" уже відмовилися Індія та Азербайджан.