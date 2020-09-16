Британські «термінатори» для України
Британські «термінатори» для України
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
У Польщі знайшли два "сховки Новака" з готівкою на мільйон доларів
У Польщі знайшли два "сховки Новака" з готівкою на мільйон доларів
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Ігор Гринів: «Раніше місцеві були майже нікому не цікаві, а сьогодні боротьба йде за кожне село»
Ігор Гринів: «Раніше місцеві були майже нікому не цікаві, а сьогодні боротьба йде за кожне село»
Рада скасувала довідки про судимість для кандидатів у депутати
Рада скасувала довідки про судимість для кандидатів у депутати
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
ДБР назвало "справжні причини, що сприяли анексії Криму"
ДБР назвало "справжні причини, що сприяли анексії Криму"
КМДА планує реставрувати міст Патона до кінця 2025 року
КМДА планує реставрувати міст Патона до кінця 2025 року
ГоловнаСвіт

Лукашенко запропонував Росії провести нові військові навчання

Президент Білорусі також просив Путіна про деякі типи озброєнь.

Лукашенко запропонував Росії провести нові військові навчання
Фото: БЕЛТА

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Про це повідомляє білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

"Ми домовилися з президентом Росії, що нам треба продовжити навчання на території Білорусі "Слов'янське братство", які проходять під Брестом. Ми вітаємо ці навчання, і добре, що вони проходять, притому, як мені доповідають, - успішно. Треба подумати про другий етап навчань та про інші навчання, виробити план, не озираючись на всі боки, хто нам і що скаже, - сказав Лукашенко.

Як повідомлялося, сьогодні російська військова делегація на чолі з міністром оборони Шойгу прилетіла в Білорусь з робочим візитом. Зазначалося, що під час зустрічі в Мінську пройде обговорення питань двостороннього військового співробітництва.

"Я також просив президента Росії про деякі типи озброєнь. Сказав йому, що, коли ви приїдете, ми подивимося, що нам і де треба реально зміцнити в плані Союзної держави. Боятися нема чого, ми готові на це піти. Останні події показують, що треба сміливіше захищати інтереси і білорусів, і росіян. Так сталося, що ми в цьому плані залишилися одні, але не найслабші ", - заявив Лукашенко.

Він також додав, що Росія "не відійде у бік" від Білорусі, а подібні думки - "для дурнів".

"Ви можете не сумніватися в нашій надійності в плані оборони нашого спільного Вітчизни - від Бреста до Владивостока. Останні події нас ще більше схиляють до того, щоб ми трималися разом і ні в якому разі не вдалося забити клин між нами всім тим, хто на це розраховував і розраховує", - сказав президент Білорусі.

Шойгу, у свою чергу, розповів, що на цей рік у білоруських і російських військових заплановано близько 130 спільних заходів. "На жаль, програму виконали тільки на 30%. Нам треба до кінця року вийти хоча б на 70%. А для цього треба ущільнюватися і проводити другий етап навчання, які йдуть зараз. У жовтні у нас будуть такі навчання", - додав російський міністр.

Нагадаємо, 14 вересня президент Лукашенко у Сочі зустрівся з президентом РФ Путіним.

15 вересня у Білорусь прибули російські десантники. Підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ Збройних Сил РФ братимуть участь у спільних білорусько-російських навчаннях "Слов'янське братство-2020". Активна фаза навчань пройде з 21 по 23 вересня.

21-26 вересня білоруські військовослужбовці візьмуть участь у стратегічних командно-штабних навчаннях "Кавказ-2020", які проводиться на військових полігонах РФ поряд із держкордоном України.

За даними Міноборони РФ, в них візьмуть участь військові контингенти з Білорусі, М'янми, Ірану і Пакистану. До навчань планували залучити угруповання з шести країн по лінії Шанхайської організації співпраці і Організації Договору про колективну безпеку. Як відомо, від участі у навчаннях "Кавказ-2020" уже відмовилися Індія та Азербайджан.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також