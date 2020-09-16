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В Туреччині випробували перший автомобіль власного виробництва, що літає

Розробники заявляють, що апарат зможе підійматися на висоту до 2 км, розвивати швидкість 100 км/год, перебувати в повітрі протягом години.

УТуреччині успішно випробували перший літаючий автомобіль власного виробництва.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на комнанію-виброника авто Baykar.

"Автомобіль CEZERI, який ми розробили на національному рівні, здійснив свій перший політ", - заявили в компанії.

Під час випробувань авто вагою 230 кг піднялася на висоту 10 метрів.

В компанії планують вдосконалити прототип автомобіля і виконувати польоти з людьми.

Директор Baykar Сельджук Байрактар вважає, що для того, щоб ці авто могли використовувати, потрібно 10-15 років.

Автомобіль, що літає CEZERİ вперше представили на Фестивалі авіації та космічних технологій TEKNOFEST в Стамбулі минулого року. Розробники заявляють, що апарат зможе підійматися на висоту до 2 км, розвивати швидкість 100 км / год, перебувати в повітрі протягом години, долаючи за цей час 70-80 км. 

Нагадаємо, у травні 2019 в Німеччині представили літаюче таксі. Апарат стратапу Lilium може взяти на борт п'ятеро людей.

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