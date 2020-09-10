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ЗАЗ анонсував випуск автомобілів Groupe Renault

Конкретні моделі поки що не називають.

ЗАЗ анонсував випуск автомобілів Groupe Renault
Фото: пресслужба ЗАЗ

Запорізький автомобілебудівний завод оголосив про початок виробництва автомобілів Groupe Renault для українського ринку.

"Проєкт реалізується на потужностях в Запоріжжі та стає сильним визнанням розвитку автомобільної промисловості в Україні. Перед початком проекту ЗАЗ було проведено масштабну модернізацію, щоб повністю відповідати міжнародним стандартам якості Groupe Renault", - повідомила пресслужба ЗАЗ.

Які саме автомобілі планують виробляти на ЗАЗі, поки що не повідомляється.

До складу продукції групи входить п'ять марок: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine і Lada.

ЗАЗ належить корпорації "УкрАвто" Таріела Васадзе. За даними асоціації "Укравтопром", в цьому році на підприємстві не випустили жодного легкового автомобіля.

Нагадаємо, у 2016 році німецький виробник сидінь для авто відкрив у Львівській області другий завод.

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