Что не так с выкупом "варрантов Яресько"

Парламент и правительство за два месяца до окончания реструктуризации, зная ее результат, внесли изменения в украинское законодательство и для удобства кредиторов определили в законе о ценных бумагах новый тип государственных ценных бумаг – государственные деривативы, которые сейчас называют "бондами Яресько".

В 2015 году под руководством министра финансов Украины Натальи Яресько была проведена реструктуризация части государственного долга , в результате которой 20% долга были переведены из прямого долга государства в государственные деривативы. И это формально, на бумаге, дало возможность показать, что долг сократился на 20%.

Государство, вроде как снизив обязательства возвращать тело кредита кредиторам на сумму $3,25 млрд, дало им взамен обязательства выплачивать проценты из расчета этой суммы на протяжении 20 лет и при условии что, ВВП Украины (который на тот момент упал в два раза) восстановится на 20% от минимума. Кто готовил такие условия, понять сложно, так как, по слухам, Яресько часть переговоров проводила сама за закрытыми дверями, что противоречит логике таких переговоров.

И вот в 2021 году должна состояться первая выплата по этим бумагам (до этого времени выплат никаких не предусмотрено). Эта выплата дохода составит $1,6 тыс. на одну бумагу, и на бюджет следующего года запланировано было $54 млн. на всю (!) сумму выплат.

Ну а на 2022 год расчет должен делаться на основании роста ВВП этого года. И вот наступает этот год, и экономика начинает падать, и это значит, что кредиторы в 2022 году не получат ничего. И так как кризис затяжной, а экономика падет очень сильно, то вероятность, что кредиторы в 2023 году что-то получат, сомнительна.

И вроде бы это хорошо для бюджета, но очень неприятно для кредиторов. И вот Минфин, уже "новый", решил показать как он "управляет государственным долгом".

Фото: Макс Левин

В этот сложный кризис, когда в стране реально нехватка поступлений в бюджет Минфин решает с налоговых доходов бюджета выделить на выплату доходов по части этого долга на $275 млн. Это в 5 раз больше того, что нужно заплатить в следующем году по всем варрантам! Но так как денег в бюджете нет, но очень хочется, то сделка имеет не открытый характер. Минфин без объявления публичных торгов, выкупает 10% от выпуска по договоренности с группой кредиторов и платит каждому из них, вместо того чтобы заплатить в следующем году $1,6 тыс., сумму в 53 раза большую, а именно $86 тыс. за один дериватив. И очень вероятно, что эта сумма превысит все выплаты Минфина по этому деривативу до конца срока обращения, а именно до 2040 года. Но платит сейчас!

Подчеркну: Минфин использовал на эту сомнительную операцию деньги, которые должны были пойти на строительство дорог, школ, инфраструктуры, создание рабочих мест, увеличение благосостояния людей... "Живых" денег-то нет, поэтому привлекает на эту же сумму кредит в евро под нерыночную ставку. Самое приятное для этих 10% кредиторов, что они эти деньги могут сразу вложить во вновь выпущенные Минфином евробонды с доходностью 7,25% годовых. При том, что ставки в Европе на депозиты в евро отрицательны. Если посчитать, какой доход сложным процентом они получат до конца обращения бумаги – 2033 года, то эта сума составит приблизительно $128 тыс. на полученные в 2020 году $86 тыс.

Почему выплата $86 тыс. кредиторам является... "сомнительной"? Дело в том, что обычно государство выкупает тело долга, но богатая Украина любит переплачивать и платит по бумагам кредиторам проценты на много лет наперед, так как номинальная стоимость этих бумаг, повторюсь, отсутствует.

В "сухом остатке": Минфин через одну и ту же компанию проводит закрытый частичный выкуп "варрантов Яресько" номинальной стоимостью 0, что в 53 раза больше выплат следующего года дохода по этим бумагам с сомнительными перспективами выплат по ним в последующие ближайшие годы. Через эту же компанию проводит также закрытую эмиссию полноценных евробондов под 7,25%, имея размещения внутри Украины примерно под 3% в евро. При этом, не уменьшая размер госдолга при выкупе варрантов - ведь их номинал ноль, что в таком случае является не операцией по управлению госдолгом, а расходами госбюджета.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Игры с долгом проходят не первый раз за последние 5 лет. Министерство финансов уже два раза проводило досрочные погашения госдолга за год до погашения бумаг, давая, таким образом, рост доходности кредиторам на 50-70% больше, чем они бы получили в момент погашения бумаг в срок. Или позволяло себе сделать самый дорогой выпуск бумаг под 9,75% годовых. А этот выпуск через 8 месяцев можно было продать за 124-126% от номинала и заработать до 40% годовых в долларе.

Может ли государство позволить себе переплачивать иностранным кредиторам? Наверное, может, если это делает.