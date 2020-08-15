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Україна заявила про успішний викуп близько 10% ВВП-варантів

Угоду оцінюють у приблизно $ 275 млн.

Україна заявила про успішний викуп близько 10% ВВП-варантів
Фото: LB.ua

Україна оголосила про завершення викупу на відкритому ринку близько 10% своїх ВВП-варантів, випущених в ході реструктуризації зовнішнього боргу з терміном дії до 31 травня 2040 року на номінальну суму $ 3,2 млрд.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

"Станом на 14 серпня Міністерство фінансів успішно надало розпорядження про викуп приблизно 10% від загальної умовної суми випущених цінних паперів, прив'язаних до ВВП", - йдеться у повідомленні Мінфіну від імені України на Ірландській фондовій біржі.

У релізі відсутні дані про ціну угоди, проте в останні дні ВВП-варанти котирувалися за курсом трохи дорожче 86% від номіналу, що дозволяє оцінити угоду приблизно в $ 275 млн.

У Мінфіні зазначили, що опублікована раніше Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019-2022 роки містить попереджувальні операції з управління зобов'язаннями, щоб згладити профіль обслуговування держборгу і знизити піковий тиск на державний бюджет. 

Такі операції можуть включати зворотний викуп державних цінних паперів за сприятливих ринкових умов. З такою стратегією Мінфін ініціював операцію управління зобов'язаннями, що складається з викупу на відкритому ринку ВВП-варантів, йдеться у біржовому повідомленні.

"Наразі у Міністерства фінансів немає намірів перепродувати такі цінні папери", - наголосили у документі.

Мінфін також підкреслив, що за такою стратегією, можна в будь-який час і час від часу проводити зворотний викуп, анулювання або обмін додаткових цінних паперів України, що перебувають в обігу, включно з ВВП-варантами, шляхом покупки на відкритому ринку, через приватні угоди або іншим чином у залежності від переважаючих ринкових умов.

Нагадаємо, ВВП-варанти були випущені в рамках реструктуризації держборгу в 2015 році замість єврооблігацій на номінальну суму $ 3,2 млрд і не є частиною держборгу країни. 

Платежі з ВВП-варантів будуть здійснюватися щорічно в грошовій формі в доларах США в залежності від динаміки зростання реального ВВП України в 2019-2038 рр., проте через два календарні роки - тобто між 2021-м і 2040 роками.

Прийняті у квітні правки в закон про держбюджет-2020 дали Мінфіну право здійснювати операції з ВВП-варантами, включно з їх обміном, випуском, купівлею, викупом та продажем. Відповідно до закону, умови таких угод визначає Кабінет міністрів.

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