Ярославський готовий залучити $1 млрд інвестицій для відновлення Харківського авіазаводу

На сайті групи DCH опублікована офіційна заява власника і президента цієї групи Олександра Ярославського щодо Харківського авіазаводу (ДП Харківського авіаційного виробничого підприємства). Ярославський зазначає, що йому "як харків'янину небайдужа доля Харківського авіазаводу - гордості нашого міста", чим і зумовлено його увагу до підприємства, пишуть "Українські новини".

"Одними реорганізаціями і перестановками реального відродження підприємства домогтися неможливо. Планами ситий не будеш, колективу ХАЗ потрібні зарплати і гарантії збереження робочих місць, незалежно від того, хто і як їх дасть. А значить, заводу необхідна реальна підтримка держави і значні приватні інвестиції", - вважає бізнесмен.

Нагадаємо, що заборгованість по заробітній платі перед працівниками ХАЗ складає 230 млн. грн., зарплати не платять з листопада 2019 р; портфель замовлень - відсутній.

Для того, щоб допомогти Харківському авіазаводу Олександр Ярославський готовий залучити $1 млрд. інвестицій.

"Група DCH готова взяти відповідальність за відновлення флагмана вітчизняного авіабудування та залучити $1 млрд. на відновлення ХАЗ. З цієї суми $100 млн. підуть на виплату боргів; $500 млн. на добудову літаків, виробництво яких вже розпочато, і закладку нових; $400 млн. на програми розвитку", - сказано в заяві на сайті DCH.

Бізнесмен підкреслив, що йому байдужий формат участі у долі ХАЗ - купівля або приватно-державне партнерство.

"Важливо не втратити час. Група DCH готова до відкритого обговорення своєї пропозиції і має намір докласти всі зусилля, щоб врятувати ХАЗ для Харкова і України", - заявив Ярославський.

Олександр Ярославський - один з найбільш відомих українських бізнесменів, входить в топ-10 рейтингу Forbes Ukraine. Родом із Харкова, вклав у розвиток Харківського регіону близько $1 млрд, включаючи $300 млн. на підготовку міста до Євро-2012. Володіє і особисто керує групою DCH, що інвестує в такі сектори економіки, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент та ін. Серед його останніх придбань - банк "Кредит-Дніпро".

DCH володіє серйозним портфелем промислових активів (Харківський тракторний завод, Дніпровський металургійний завод, Криворізький рудник "Суха Балка") і неодноразово заявляла про інтерес до "великої приватизації" та підприємствам важкої промисловості.

Нещодавно DCH розпочала активність в секторі авіабудування і знаходиться в процесі придбання понад 25% акцій ПАТ "Мотор Січ", що виробляє авіадвигуни. Про готовність підтримати Харківський авіазавод в DCH днями заявили у коментарі ЗМІ.