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Компанія Ярославського розвиватиме "Мотор Січ" з китайськими інвесторами

Діяльність DCH і інвесторів буде пов'язана, зокрема, із запорізьким ПАТ "Мотор Cіч".

Компанія Ярославського розвиватиме "Мотор Січ" з китайськими інвесторами
Фото: www.rbc.ua

Сьогодні представники групи DCH Олександра Ярославського досягли домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Про це повідомляє пресслужба DCH.

Обидві сторони провадитимуть всебічну співпрацю, спільно здійснюючи діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, запорізького ПАТ "Мотор Cіч".

Нагадаємо, бізнесмен Олександр Ярославський офіційно став власником "Банку Кредит Дніпро", що раніше належав Вікторові Пінчуку.

3 серпня 2020 року між компанією "Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед", яка виступає єдиним акціонером "Банку Кредит Дніпро", та Олександром Ярославським, власником і президентом групи DCH, укладено угоду про відчуження 100% акцій у статутному капіталі "Банку Кредит Дніпро".

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