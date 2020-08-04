Польща оштрафувала "Газпром" на $57 млн через "Північний потік-2"
Польща оштрафувала "Газпром" на $57 млн через "Північний потік-2"
У центрі Києва невідомий погрожував вибухом в банку всередині бізнес-центру (оновлено)
У центрі Києва невідомий погрожував вибухом в банку всередині бізнес-центру (оновлено)
В СБУ пояснили кадри з різними заручницями терориста в бізнес-центрі "Леонардо"
В СБУ пояснили кадри з різними заручницями терориста в бізнес-центрі "Леонардо"
В Міноборони відреагували на намір Росії "офіційно" постачати зброю на окупований Донбас
В Міноборони відреагували на намір Росії "офіційно" постачати зброю на окупований Донбас
У Тернополі пасажири зупинили потяг з Херсона
У Тернополі пасажири зупинили потяг з Херсона
Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів за 10 млн євро, - італійський ЗМІ
Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів за 10 млн євро, - італійський ЗМІ
СБУ затримала чоловіка, який погрожував вибухом у банку в Києві (оновлено)
СБУ затримала чоловіка, який погрожував вибухом у банку в Києві (оновлено)
Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим
Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим
​"Ви - слуги народу. А ви подумали, що ви - господарі?" - Надал про віднесення Тернополя до червоної зони
​"Ви - слуги народу. А ви подумали, що ви - господарі?" - Надал про віднесення Тернополя до червоної зони
ГоловнаЕкономікаБізнес

Компанія Ахметова з постачання електроенергії отримала ліцензію на постачання газу

Yasno є роздрібним брендом енергохолдингу ДТЕК.

Компанія Ахметова з постачання електроенергії отримала ліцензію на постачання газу
Фото: reform.energy

Постачальник електроенергії компанія Yasno отримала ліцензію на постачання газу.

Про це інформує пресслужба компанії.

"Відтепер окрім електроенергії та енергоефективних рішень YASNO постачатиме природний газ. Компанія вже отримала пакет ліцензій на постачання природного газу та веде переговори щодо укладання перших газових контрактів з юридичними клієнтами. YASNO також готується постачати блакитне паливо і населенню", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ознайомитися з основними умовами договору на постачання газу для бізнес-клієнтів та подати заявку на його висновок можна на сайті Yasno або в центральних енергоофісах в Києві, Дніпрі або Маріуполі.

У компанії нагадують, що промислові споживачі можуть обирати постачальника природного газу та купувати у нього блакитне паливо за вільними цінами.

Зазначається, що невдовзі обрати YASNO своїм газовим постачальником зможуть також жителі Києва, Дніпропетровської, Донецької областей та інших регіонів.

Компанія Yasno є постачальником електроенергії, рішень з енергоефективності та для електромобілів, який надає послуги для 3,5 млн українських сімей і юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях.

Компанія є роздрібним брендом енергохолдингу ДТЕК з продажу електроенергії.

ДТЕК управляє енергетичними активами System Capital Management.

100% акцій SCM належить бізнесменові Рінату Ахметову.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також