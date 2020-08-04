Компанія Ахметова з постачання електроенергії отримала ліцензію на постачання газу

Постачальник електроенергії компанія Yasno отримала ліцензію на постачання газу.

Про це інформує пресслужба компанії.

"Відтепер окрім електроенергії та енергоефективних рішень YASNO постачатиме природний газ. Компанія вже отримала пакет ліцензій на постачання природного газу та веде переговори щодо укладання перших газових контрактів з юридичними клієнтами. YASNO також готується постачати блакитне паливо і населенню", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ознайомитися з основними умовами договору на постачання газу для бізнес-клієнтів та подати заявку на його висновок можна на сайті Yasno або в центральних енергоофісах в Києві, Дніпрі або Маріуполі.

У компанії нагадують, що промислові споживачі можуть обирати постачальника природного газу та купувати у нього блакитне паливо за вільними цінами.

Зазначається, що невдовзі обрати YASNO своїм газовим постачальником зможуть також жителі Києва, Дніпропетровської, Донецької областей та інших регіонів.

Компанія Yasno є постачальником електроенергії, рішень з енергоефективності та для електромобілів, який надає послуги для 3,5 млн українських сімей і юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях.

Компанія є роздрібним брендом енергохолдингу ДТЕК з продажу електроенергії.

ДТЕК управляє енергетичними активами System Capital Management.

100% акцій SCM належить бізнесменові Рінату Ахметову.