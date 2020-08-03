​В Офісі президента розповіли, які області лідирують за програмою "Доступні кредити"

В Україні збільшується кількість банків, які надають послуги за програмою фінансової державної підтримки мікро- та малого підприємництва "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів.

"Ініційована Президентом на початку року програма кредитування «5-7-9%» ефективно реалізується. Станом на 1 серпня сума виданих кредитів становить понад 3,3 мільярда гривень для 1755 компаній. У структурі кредитного портфеля найбільше коштів було надано підприємствам сільського господарства (62%) та переробної промисловості (14%)», – розповіла заступниця керівника ОП.

За її словами, серед регіонів за кількістю оформлених договорів лідирують Харківська (12%), Київська (11%) та Сумська (8%) області.

Ковалів зазначила, що нині програма кредитування "5-7-9%" доступна у 18 банках, ще 10 фінансових установ виявили бажання долучитися до неї.

Нагадаємо, кредитна програма "5-7-9%" стартувала в лютому 2020 року. Станом на 15 червня банки видали 639 кредитів на 404,8 млн гривень. Розмір Фонду розвитку підприємництва, через який йде фінансування, у 2020 році становить 2 млрд гривень. На той момент до програми підключилися 16 банків, в тому числі найбільший Приватбанк.

У червні Кабмін пом'якшив умови кредитної програми "5-7-9%".