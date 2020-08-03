Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах до 22,3 млрд куб. м

Зазначені запаси більші на 39,8% порівняно з минулим роком.

Станом на 1 серпня Україна збільшила запаси природного газу в підземних сховищах на 40,9%, або на 6,462 млрд куб. м, до 22,276 млрд куб. м з початку сезону закачування газу.

Про це свідчать оперативні дані державної компанії "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України".

Зазначені запаси газу більші на 39,8%, або на 6,339 млрд куб. м, порівняно з запасами на аналогічну дату 2019 року (15,937 млрд куб. м).

Як ми повідомляли, Україна вийшла із зими з дуже високими запасами газу - 15,9 млрд кубометрів газу (з них 1,6 млрд кубометрів належать міжнародним трейдерам і знаходяться в сховищах у режимі митного складу).

Сезон закачування газу в підземні сховища стартував у березні.

Директор державного підприємства "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" Сергій Макогон заявив, що для стабільного проходження опалювального сезону 2020/2021 необхідно накопичити в ПСГ додатково 2-3 млрд куб. м газу.