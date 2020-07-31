Наглядова рада "Укрнафти" уклала контракт з новим головою правління

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" уклала з Олегом Гезом контракт на посаду голови правління компанії.

Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Зазначається, що 30 липня наглядова рада "Укрнафти" припинила повноваження Геза як члена правління компанії і 31 липня з ним був укладений контракт як головою правління "Укрнафти".

Як ми повідомляли, акціонери "Укрнафти" з 30 квітня 2019 року припинили повноваження голови правління Марка Роллінса й обрали виконувачем цих обов'язків Олега Геза, який з жовтня 2017 року обіймав посаду виконавчого віцепрезидента компанії з питань збуту.

25 травня наглядова рада "Укрнафти" без конкурсу обрала Геза головою правління. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", ще 42% володіють компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського і його партнерів. При цьому "Приват" здійснює операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року. Призначення Марка Роллінса у 2015 році мало вивести компанію з-під контролю групи "Приват".