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Шмигаль: уряд закладає зростання ВВП на 4,6% у наступні роки

Кабмін схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України. 

Шмигаль: уряд закладає зростання ВВП на 4,6% у наступні роки
Фото: sinet.com.ua

Базовий макрофінансовий прогноз щодо економіки України лишається незмінним - зменшення внутрішнього валового продукту (ВВП) на 4,8% у 2020 році. 

Україна рухається за консенсусним макрофінансовим прогнозом, який раніше розробило Міністерство економіки. Про це повідомив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"При цьому з 2021 року уряд закладає зростання ВВП на 4,6% у наступні роки. Мінімальна зарплата, за прогнозами, у 2021 складає 6250 гривень у середньому: 6000 — на початку, 6500 — у другому півріччі. У 2022 році — 6700 гривень, у 2023 — 7200 гривень", — пояснив Шмигаль.

Міністри на засіданні схвалили Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, документ мають допрацювати у триденний термін.

Згідно з ним, ВВП у 2021 році становитиме 4 505,9 млрд грн (104,6% до попереднього року), у 2022 році – 5 089,4 млрд грн (104,3% до попереднього року), у 2023 році – 5 689,7 млрд. грн (104,7% до попереднього року).

Індекс споживчих цін становитиме у 2021 році 108,1% у середньому до попереднього року, у 2022 – 106,7% у середньому до попереднього року, у 2023 – 106% у середньому до попереднього року.

Прибуток прибуткових підприємств у 2021 році – 911 млрд грн, у 2022 – 1034,6 млрд грн, у 2023 – 1171,9 млрд грн.

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців у 2021 році – 1 417 млрд грн, у 2022 – 1 612 млрд грн, у 2023 – 1 816,1 млрд грн.

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто: номінальна – у 2021 році 13 632 грн, у 2022 – 15 414 грн, у 2023 – 17 169 грн.

Кількість зайнятих економічною діяльністю віком 15-70 років: у 2021 році – 16,36 млн осіб, у 2022 – 16,66 млн осіб, у 2023 – 16,84 млн осіб.

Рівень безробіття населення віком 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці: у 2021 році – 9,2% до робочої сили відповідного віку, у 2022 – 8,5% до робочої сили відповідного віку, у 2023 – 8% до робочої сили відповідного віку.

Нардеп Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, опублікував у Telegram основні прогнозні макропоказники України на 2021-2023 роки. 

Фото: t.me/oleksiihoncharenko
Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Нагадаємо, що в МВФ погіршили прогноз зниження ВВП України через кризу, викликану пандемією коронавірусу. Спочатку очікувалося, що цей показник складе 7,7%, потім спрогнозували падіння на 8,2%. 

У першому кварталі ВВП України знизився на 1,5%. Державний бюджет був розроблений на основі макроекономічного прогнозу, який передбачав зростання реального ВВП на 3,7%.

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