Інформаційна атака на Одеський припортовий завод може призвести до його зупинки, - прес-служба ОПЗ

Агресивна інформаційна хвиля проти ОПЗ загрожує дестабілізацією виробництва і може призвести до зупинки підприємства. У прес-службі підприємства повідомляють, що тиск на членів Правління ОПЗ викликано чесною і прозорою процедурою відбору постачальника давальницької сировини.

У той же час керівництво заводу заявило, що процедура конкурсного відбору мінятися не буде. На другому етапі відбору всі учасники запропонували максимально вигідні для підприємства ціни, і ОПЗ переходить до фінальної процедури визначення переможця.

«Мета менеджменту АТ "ОПЗ "- забезпечення стабільної та безпечної роботи підприємства і недопущення ситуації, в якій завод знаходився ще недавно: 16 місяців простою виробничих потужностей, скорочений робочий тиждень, невиплата заробітної плати і відтік великої кількості кваліфікованих кадрів. Ці фактори призвели до тривалої соціальної напруги на підприємстві і в місті Южне. Ми не можемо допустити відтворення даної ситуації. Тому будемо оперативно реагувати на спроби зриву конкурсного відбору та дестабілізації обстановки на заводі», - зазначив в.о. Голови Правління - директора АТ «ОПЗ» Микола Синиця.

Нагадаємо, відсутність досвіду реалізації мінеральних добрив стало причиною відмови в участі в конкурсі з вибору постачальника давальницької сировини для ТОВ «Торговий дім "Сокар-Україна"» і ПП «ОККО КОНТРАКТ». До такого висновку дійшло керівництво заводу після детального вивчення документів підприємств, зазначивши, що достатніх доказів реалізації мінеральних добрив не виявилося.

Відзначимо, що ОПЗ знаходиться в управлінні Фонду державного майна України та входить до списку об'єктів великої приватизації. Радником з приватизації ОПЗ є компанія Pericles Global Advisory.