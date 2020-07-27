В уряді виключили можливість співробітництва з Росією в ОПК

Віцепрем’єр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський виключив можливість будь-якого співробітництва з Росією в оборонно-промисловому комплексі.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

"Моя позиція є однозначною: зараз ніякого співробітництва з Російською Федерацією бути не може в принципі. Насправді я ще в 1990-х про це говорив, бо в Росії була чітка програма відсторонення України від кооперації військово-технічного співробітництва. Вони залишали саме такі моменти, які їм важко було компенсувати, які потребували мільярдних вкладень. Такі як "Мотор Січ". Тоді вони ходили, красиво посміхалися, а насправді вели роботу на максимальне вилучення українських підприємств з кооперації. Ми прокинулися, коли вже зрозуміли, що розпочалася війна", - сказав Уруський.

Він вважає, що в Україні ще з 2014 року в рамках реформування ОПК потрібно було починати програму імпортозаміщення.

"Зрозуміло, що держава не може узяти на себе всі питання імпортозаміщення. Але визначити стратегічні моменти ми повинні. А менеджмент, кожне підприємство повинно шукати європейський ринок, американський ринок, азійський ринок. Світ на одній країні клином не зійшовся", - сказав він.

Нагадаємо, що в кінці лютого 2019 року навколо "Укроборонпрому" виник гучний корупційний скандал. Журналісти повідомили, що державні оборонні заводи закуповували для військової техніки деталі з Росії. Запчастини завозили контрабандою, їх якості не перевіряли, тож іноді в Україну нібито потрапляв звичайний брухт. Контрабанду відмивали через фірми-прокладки, які перебували під контролем осіб, наближених до "Укроборонпрому".