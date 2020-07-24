Якщо контракт з ДТЕК перестане відповідати інтересам держави, його буде переглянуто, - очільник “Центренерго”

Між “Центренерго” та ДТЕК іде відпрацювання економічних і технічних параметрів за оперативним контрактом.

ПАТ “Центренерго” може переглянути умови співпраці з компанією ДТЕК, якщо чинна формульна модель ціноутворення перестане відповідати стратегічним цілям підприємства та держави і загрожуватиме збитками.

Про це заявив в.о. директора “Центренерго” Олександр Корчинський у колонці для “НВ Бізнес” під назвою “Центренерго: як працювати без корупції і без Роттердам плюс”.

Корчинський зазначає, що контракт, укладений з ДТЕК є короткостроковим, така угодна не може слугувати основою для подальшої співпраці компаній через наявність довгострокових ризиків.

“Саме тому було прийнято рішення про укладання угоди строком на два місяці, що відповідає інтересам "Центренерго". Якщо ж умови контракту з ДТЕК не відповідатимуть стратегічним цілям підприємства та держави, або ж загрожуватимуть збитками для "Центренерго" - ми переглянемо її умови”, - зазначив Корчинський.

Він підкреслив, що так звана формула ціноутворення “Роттердам плюс” є неприйнятною для “Центренерго” та держави.

“Не дивлячись на прив'язку до цін на іноземних ринках, при постачанні має враховуватись виключно ціна фізичного перевезення ресурсу до складів "Центренерго". Нарахування ж певного віртуального транспортування з інших країн не може застосовуватись до вугілля, що видобувається в Україні. Це ключова позиція.

У свою чергу компанія ДТЕК запропонувала модель ціноутворення за так званою формулою "Роттердам плюс", яка повністю викривляє сутність прив'язки до цін на зовнішніх ринках. "Плюс" у даній формулі - це витрати на транспортування. Річ у тім, що враховуються не реальні витрати на доставку від української шахти, а віртуальні - з порту Роттердам у Нідерландах”, - пише голова “Центренерго”.

Він також додав, що наразі між “Центренерго” та ДТЕК іде відпрацювання економічних і технічних параметрів за оперативним контрактом. Прийняття нового, стратегічного контракту буде неможливим без вирішення ключових питань, серед яких вироблення справедливої ринкової формули ціноутворення