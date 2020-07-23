"Укрзалізниця" відновила послуги харчування у швидкісних поїздах

У поїздах далекого сполучення пасажири можуть придбати холодні напої та кондитерські вироби.

"Укрзалізниця" поновила послуги харчування у швидкісних поїздах. Також компанія розпочала реалізацію кондитерських виробів, води та інших холодних напоїв у поїздах далекого сполучення.

Про це інформує пресслужба "УЗ".

Повідомляють, що під час подорожі швидкісними поїздами "Інтерсіті+" та "Інтерсіті" пасажири можуть придбати не лише питну воду, холодні напої, а й продукти харчування в індивідуальній упаковці та готові страви, які попередньо розфасовані в щільно запаковану тару та не потребують розігрівання.

"При цьому пасажири повинні дотримуватися таких правил: безпечна дистанція та перебування у вагоні-буфеті не більше двох осіб. Розносна торгівля з мобільного візка представниками кейтерингової компанії та доставка замовлення з вагона-буфету на місце наразі не здійснюються", - зазначають у компанії.

У поїздах далекого сполучення пасажири можуть придбати холодні напої та кондитерські вироби.

Зазначається, що реалізація продуктів харчування в пасажирських поїздах стала можливою завдяки постанові Міністерства охорони здоров’я №39 від 03.07.2020 "Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при організації залізничних перевезень у період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19)".

Раніше продаж їжі в потягах був заборонений через протиепідемічні заходи.

Раніше в "Укрзалізниці" заявили про готовність відновити повноцінне пасажирське сполучення в серпні.