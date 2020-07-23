Україна підписала меморандум з ЄС про отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

Перший транш держава отримає відразу після ратифікації документа парламентом.

Україна підписала меморандум з Європейським Союзом про отримання макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро.

Меморандум про взаєморозуміння та кредитне співробітництво укладено між Україною, НБУ та ЄС, пише "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що меморандум про п'яту програму макрофінансової допомоги передбачає 12-місячний термін, а сам кредит надається на 15 років, до 2035 р. Відсоток за користування коштами становить 0,125% річних.

За словами Шмигаля, макрофінансова допомога буде витрачатися на підтримку макрофінансової стабільності України та продовження структурних реформ.

На своїй сторінці у Facebook прем'єр додав, що 1,2 млрд євро для України — це найбільший транш Єврокомісії в межах "виняткової" програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн і спрямована на подолання негативних наслідків пандемії.

Перший транш у розмірі 600 млн євро Україна отримає відразу після ратифікації документа Верховною Радою.

Щоб отримати другий транш, Україна має виконати умови:

Управління державними фінансами. Цей блок включає питання медичних закупівель, прописано управління ДП "Державні закупівлі" (корпоратизація), продовження реформи податкової та митної служб (відкриті конкурси для очільників). Державне управління та верховенство права. Передбачені питання судової реформи та продовження реформи державної служби. Покращення бізнес-клімату, зокрема, продовження розширення повноважень приватних виконавців, поетапна ліквідація податкової поліції та створення Бюро фінансових розслідувань. Секторальні реформи та держпідприємства. Передбачена реформа корпоратизації, створення незалежних наглядових рад у топ-10 держпідприємств.

Нагадаємо, що Єврокомісія у 2018 році ухвалила рішення почати четверту програму макрофінансової допомоги Україні в розмірі одного млрд євро для підтримки реформ. Перший транш у 500 млн євро був виділений у грудні 2018 року, другий - у червні 2020-го.