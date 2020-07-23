Україна підписала меморандум з ЄС про отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

Україна підписала меморандум з Європейським Союзом про отримання макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро.
Меморандум про взаєморозуміння та кредитне співробітництво укладено між Україною, НБУ та ЄС, пише "Інтерфакс-Україна".
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що меморандум про п'яту програму макрофінансової допомоги передбачає 12-місячний термін, а сам кредит надається на 15 років, до 2035 р. Відсоток за користування коштами становить 0,125% річних.
За словами Шмигаля, макрофінансова допомога буде витрачатися на підтримку макрофінансової стабільності України та продовження структурних реформ.
На своїй сторінці у Facebook прем'єр додав, що 1,2 млрд євро для України — це найбільший транш Єврокомісії в межах "виняткової" програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн і спрямована на подолання негативних наслідків пандемії.
Перший транш у розмірі 600 млн євро Україна отримає відразу після ратифікації документа Верховною Радою.
Щоб отримати другий транш, Україна має виконати умови:
- Управління державними фінансами. Цей блок включає питання медичних закупівель, прописано управління ДП "Державні закупівлі" (корпоратизація), продовження реформи податкової та митної служб (відкриті конкурси для очільників).
- Державне управління та верховенство права. Передбачені питання судової реформи та продовження реформи державної служби.
- Покращення бізнес-клімату, зокрема, продовження розширення повноважень приватних виконавців, поетапна ліквідація податкової поліції та створення Бюро фінансових розслідувань.
- Секторальні реформи та держпідприємства. Передбачена реформа корпоратизації, створення незалежних наглядових рад у топ-10 держпідприємств.
Нагадаємо, що Єврокомісія у 2018 році ухвалила рішення почати четверту програму макрофінансової допомоги Україні в розмірі одного млрд євро для підтримки реформ. Перший транш у 500 млн євро був виділений у грудні 2018 року, другий - у червні 2020-го.