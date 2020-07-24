Україна викупить євробонди 2021-22 років за рахунок євроблігацій 2033 року

Україна за рахунок випуску єврооблігацій з погашенням у 2033 році на $2 млрд викупить євробонди з погашенням у 2021 і 2022 роках на номінальну суму $434,819 млн і $371,341 млн відповідно.

Таке повідомлення розміщено на сайті Ірландської фондової біржі, пише “Інтерфакс-Україна”.

У повідомленні біржі йдеться, що сумарний обсяг виплати становить $846 млн 150,61 тис.

Дата розрахунків за єврооблігаціями 2021 і 2022 років призначена на 28 липня. За єврооблігаціями 2033 року - на 30 липня.

Спочатку в оголошенні про обмін 22 липня Україна вказувала як індикативний сумарний обсяг викупу $750 млн. Їх можна було обміняти на нові папери. Заявки приймалися до 23 липня.

До викупу в користуванні знаходяться єврооблігації-2021 на сумму $1,4 млрд та облігації-2022 на $1,3 млрд. Номінальна ставка за ними становить 7,75% річних.

Нагадаємо, що вчора стало відомо, що Україна розмістила єврооблігації з погашенням у березні 2033 року на 2 млрд доларів США під 7,25% річних.

Україна збиралася розмістити євробонди на 1,75 млрд доларів із терміном погашення у 2033 році за 7,3-7,4%. Для порівняння, 2018 року держава випустила 5-річні папери на $750 тис. під 9% річних і 10-річні на $1,25 млрд під 9,75%. При цьому в січні 2020 року Україна розмістила 10-річні облігації на 1,25 млрд євро під 4,375% річних.

Угода про розміщення єврооблігацій на $1,75 млрд була розпочата 1 липня, однак майже відразу її скасували. Коментуючи це, міністр фінансів Сергій Марченко зауважив, що "угоду десятиліття" зірвала відставка голови Нацбанку Якова Смолія.