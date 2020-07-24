"Укрзалізниця" до 1 серпня обіцяє відновити курсування 46 приміських поїздів на Львівській залізниці

"Укрзалізниця" відновлює курсування 46 приміських поїздів територією обслуговування Львівської залізниці.

Пресслужба компанії повідомляє, що перші з них вирушать у рейси вже 24 липня, решта - наступного тижня.

Так, з 24 липня відновлюють курсування 11 приміських поїздів:

№6109 Львів - Мостиська-2 09:00-11:03;

№6112 Мостиська-2 - Львів 16:42-19:05;

№6437 Коломия - Івано-Франківськ 21:05-23:00;

№6452 Коломия - Заліщики 08:30-11:38;

№6451 Заліщики - Коломия 12:39-15:38;

№6441 Коломия - Рахів 09:05-13:22;

№6442 Рахів - Коломия 14:22-18:18;

№6092 Львів - Здолбунів 10:08-14:31;

№6093 Здолбунів - Львів 09:30-13:19;

№6204 Тернопіль - Підволочиськ 09:19-10:35;

№6207 Підволочиськ - Тернопіль 18:19-19:33.

"Під час подорожей обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники будуть вимушені викликати працівників Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" нагадали, що призначення приміських поїздів здійснюється відповідно до прийнятих рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як ми повідомляли, 23 липня "Укрзалізниця" відновила послуги харчування у швидкісних поїздах.