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"Укрзалізниця" до 1 серпня обіцяє відновити курсування 46 приміських поїздів на Львівській залізниці

Із 24 липня відновлюють курсування 11 приміських поїздів.

"Укрзалізниця" до 1 серпня обіцяє відновити курсування 46 приміських поїздів на Львівській залізниці
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

"Укрзалізниця" відновлює курсування 46 приміських поїздів територією обслуговування Львівської залізниці.

Пресслужба компанії повідомляє, що перші з них вирушать у рейси вже 24 липня, решта - наступного тижня.

 Так, з 24 липня відновлюють курсування 11 приміських поїздів:

  • №6109 Львів - Мостиська-2 09:00-11:03;
  • №6112 Мостиська-2 - Львів 16:42-19:05;
  • №6437 Коломия - Івано-Франківськ 21:05-23:00;
  • №6452 Коломия - Заліщики 08:30-11:38;
  • №6451 Заліщики - Коломия 12:39-15:38;
  • №6441 Коломия - Рахів 09:05-13:22;
  • №6442 Рахів - Коломия 14:22-18:18;
  • №6092 Львів - Здолбунів 10:08-14:31;
  • №6093 Здолбунів - Львів 09:30-13:19;
  • №6204 Тернопіль - Підволочиськ 09:19-10:35;
  • №6207 Підволочиськ - Тернопіль 18:19-19:33.

"Під час подорожей обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники будуть вимушені викликати працівників Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" нагадали, що призначення приміських поїздів здійснюється відповідно до прийнятих рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як ми повідомляли, 23 липня "Укрзалізниця" відновила послуги харчування у швидкісних поїздах.

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