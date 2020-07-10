В "Укрзалізниці" заявили про готовність відновити повноцінне пасажирське сполучення

У разі покращення епідемічної ситуації "Укрзалізниця" планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.

Про це повідомив в.о. голови правління компанії Іван Юрик, інформує пресслужба "Укразалізниці".

За його словами, наразі "Укрзалізниця" вже відновила третину поїздів далекого сполучення та приміських.

"Наразі в Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань на коронавірус піде на спад і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами вже в серпні", - розповів Іван Юрик.

Він додав, що зараз до станції Львів курсують 17 поїздів далеко сполучення та 10 приміських. Керівник "Укрзалізниці" нагадав, що наразі до Львова чинні обмеження на кількість розміщення пасажирів у вагонах. Це два пасажири в купе та СВ, у плацкартних - у шаховому порядку.

Також керівник Укрзалізниці закликав пасажирів дотримуватися санітарних норм під час подорожей залізничним транспортом і перебування на вокзалах.

Окрім того, залізничники розглянуть доцільність установлення на Львівському залізничному вокзалі сучасних інфрачервоних систем скринінгу температури.

Нагадаємо, що для посадки в поїзд пасажири обов’язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і під час посадки у вагон. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах. Тимчасово у поїздах не пропонуватимуться напої та кондитерські вироби.