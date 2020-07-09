Інфляція у червні уповільнилася до 0,2%

Споживчі ціни в Україні в червні 2020 року збільшилися на 0,2% порівняно з 0,3% у травні та 0,8% у квітні й березні.

Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат), передає Інтерфакс-Україна.

"Тим часом у червні 2019 року було зафіксовано дефляцію 0,5%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками червня-2020 прискорилася до 2,4% з 1,7% за підсумками травня, 2,1% - за підсумками квітня і 2,3% - за підсумками березня", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними Держстату, базова інфляція в червні цього року знизилася до нуля з 0,1% у травні, 0,4% у квітні та 1,3% у березні, тоді як до цього вона була на від'ємному рівні три місяці поспіль. Минулого червня базова інфляція також була нульовою, в результаті в річному вимірі вона залишилася на рівні 3%.

Нацбанк України наприкінці січня поліпшив прогноз інфляції на 2020 рік з 5% до 4,8%, проте у квітні погіршив цей показник до 6%, очікуючи інфляції за підсумками першого півріччя в річному вимірі на рівні 4,8%.

Як повідомлялося, торік інфляція в Україні уповільнилася до 4,1%, сягнувши шестирічного мінімуму.