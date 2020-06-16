Министр экономики назвал ситуацию с низкой инфляцией "катастрофической"

Цены растут на 2%, тогда как в бюджете заложены 11%.

Министр экономики Игорь Петрашко считает, что в Украине сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией, которая в последние месяцы находится на уровне около 2%.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5,8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией – это очень плохая тенденция", - сказал Петрашко на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Все страны Евросоюза и США также борются с этим фактом, потому что это означает падение конкурентоспособности и депрессию по зарплатам для работников. И, поскольку Украина не находится в зоне евро и американской, депрессия также относительно торговых балансов. Поэтому мы на сегодня думаем над тем, как стимулировать экономику, в том числе программами, по которым работаем с банками, и президент заявлял о необходимости найти варианты, как банки "додавить", - пояснил министр.

Он добавил, что министерство не намерено внепланово пересматривать макропрогноз, хотя и тщательно мониторит ситуацию.

Напомним, что в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% (по сравнению с 9,8% в 2018 году). Это был самый низкий уровень за последние шесть лет. Впервые была достигнута среднесрочная инфляционная цель 5% ± 1 п.п., которую Нацбанк задекларировал еще в 2015 году.

Весной 2020 года потребительская инфляция замедлилась еще больше из-за падения цен на энергоносители, слабого потребительского спроса и увелечения предложения сырых продуктов питания.

До начала пандемии коронавирусной болезни и глобального экономического кризиса в Нацбанке прогнозировали, что потребительская инфляция большую часть 2020 года будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п.