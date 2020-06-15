Еврокомиссия обвинила израильского фармгиганта Teva в нарушении законодательства

В Еврокомиссии также отмечают, что на данный момент регулятор направил письмо в адрес компании.

Европейская комиссия возобновила дело, которое касается нарушения антимонопольного законодательства фармацевтическими компаниями Teva и Cephalon.

Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.

В сообщении говорится о том, что антимонопольный регулятор ЕК предъявил обеим компаниям обвинения в заговоре, касающемся лекарственного средства "Модафинил", которое используется при нарушениях сна, с целью задержки выхода на рынок более дешевого генерика.

"Комиссия пришла к предварительному выводу о том, что соглашение об урегулировании патента между Teva и Cephalon, касающееся лекарственного средства против расстройств сна "Модафинила", могло задержать выпуск более дешевого непатентованного лекарственного средства в нарушение Статьи 101 (1) Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU), что наносит значительный ущерб пациентам ЕС и бюджетам служб здравоохранения за счет завышения цены "Модафинила". В мировом соглашении об урегулировании их патентных споров Teva обязалась не продавать свои более дешевые непатентованные препараты в европейском экономическом пространстве и, в обмен на это, согласно предварительной оценке Комиссии, от Cephalon получила серию денежных выплат и различные другие транзакции", - отмечает регулятор.

В Еврокомиссии также отмечают, что на данный момент регулятор направил письмо в адрес израильской фармкомпании, подтверждающее незаконность сделки. Если вину Teva докажут, то компанию могут обязать выплатить штраф в сумме, составляющей 10% от глобального объема ее продаж.

Напомним, ранее гендиректор "Тева Украина" Дмитрий Спицин заявлял, что препараты компании каждый день принимает около 200 млн пациентов в мире.