"Куда мы приходим - там цивилизация": "НИБУЛОН", несмотря на коронакризис, запустил новый терминал на Днепропетровщине

Лидер аграрного рынка Украины компания «НИБУЛОН» инвестировала $23 млн в строительство нового перегрузочного терминала в с. Марьянское Апостоловского района Днепропетровской области. Это уже 10-й такой объект на каскаде Днепра и первый в этом регионе. Терминал построили в течение трех месяцев с соблюдением всех мер безопасности, когда Украина находилась в условиях карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Несмотря на это компании удалось создать 1500 рабочих мест для строителей из 73 различных организаций со всей Украины, а также обеспечить поставку современного оборудования из Италии, Испании, Германии, Великобритании и других стран. Торжественный запуск терминала филиала «Зеленодольская» состоялся 12 июня.

Мощность терминала составляет 76 тыс. тонн единовременного хранения зерновых (до 300 тыс. тонн в течение года, что разгрузит внутриобластные и межобластные автодороги более чем 12,5 тыс. грузовиков), на объекте постоянно будут работать более 100 человек. Это современное полностью автоматизированное инфраструктурное аграрное предприятие по приему, хранению и доработке сельхозпродукции. Кроме инвестиций в терминал, «НИБУЛОН» инвестирует в социальную инфраструктуру села в соответствии с социальным договором11 млн грн, которые будут направлены на решение актуальной проблемы водоснабжения. Также по собственной инициативе компания обеспечит освещение улиц, проложит удобные тротуарные дорожки и организует современные парк для местных жителей. Уже проведен ремонт подъездной дороги. Кроме того, ежегодно бюджет громады будет получать 5 млн грн налоговых поступлений.

Усилиями компании также будет выполнено дноуглубление акватории причала площадью более 8 га и части водного подхода к акватории длиной около 1 км. Также будет обустроен новый дополнительный судовой ход на р. Днепр длиной более 14 км.

В открытии объекта приняли участие министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник, представители местной власти и подрядных организаций.

По словам министра Владислава Криклия, компания «НИБУЛОН» демонстрирует уникальный пример, когда при отсутствии активной помощи государства уже более 10 лет реализуется проект по возрождению судоходства и грузовых перевозок по рекам Украины. «Герой Украины Алексей Вадатурский в очередной раз доказал, что коронавирус и коронакризис - это не только о вызовах и проблемах, это еще и о возможностях. Как нам сообщили, за три месяца был построен этот комплекс. Мой низкий поклон, я не знаю, сколько усилий, сколько координации работы и сколько надо было планировать, чтобы его реализовать», - сказал Криклий. По его словам, министерство и правительство будут делать все, чтобы такие предприятия имели лучшие условия и могли развиваться в Украине.

Глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко подчеркнул, что «НИБУЛОН» соответствует всем трем ключевым приоритетам по привлечению инвестиций в область, которые сформулировала для себя местная власть - экономика, инфраструктура, экология. «Это экологический проект, ведь разгружая автодороги и переводя перевозки на реку, мы осуществляем меньше выбросов в воздух. Это проект, который позволяет увеличивать экспортный потенциал нашей области, а это залог стабильного развития экономики. Мы очень благодарны за этот проект компании «НИБУЛОН». Ждем увеличения мощностей», - сказал Бондаренко. По его словам, в области намерены создать условия, чтобы компания возвела здесь еще не менее 4 аналогичных терминалов.

Глава областного совета Святослав Олейник добавил, что местные власти благодарна «НИБУЛОНа» за те социальные проекты, которые компания берет на себя. «Кроме того, что здесь будут постоянно работать люди, мы еще получим дополнительно работу инфраструктуры, которая связана с территорией. За это отдельное спасибо. Я хотел бы поблагодарить за этот пример от имени всего депутатского корпуса и местного, и областного уровня, потому что он является уникальным примером взаимодействия общества и бизнеса, когда все рады результату», - подчеркнул Олейник.

Генеральный директор ООО СП «НИБУЛОН», Герой Украины Алексей Вадатурский отметил, что к реализации такого проекта на территории Днепропетровской области компания шла 12 лет, но до этого не находила понимания необходимости таких инвестиций со стороны местных властей. По его словам, новый терминал нужен прежде всего местным аграриям.

«Я думаю, что мы организуем эффективную логистику в этой области. Мы сделаем все, чтобы в аграрном секторе было где хранить зерно, мы поможем вам стать субъектами внешнеэкономических связей, быть экспортерами, мы вас соединим с мировыми игроками без посредников. Мы готовы вам организовать валютные контракты и это будет для вас дополнительная деятельность, дополнительный доход. Мы сделаем положительный стресс, мы будем являться примером для власти», - подчеркнул он.

«Для сельхозпроизводителей мы как проводник, как переводчики с английского языка на украинский для бизнеса на зерновом рынке. Они будут иметь возможность общаться и экспортировать зерно по валютным контрактам любым субъектам Египта, Индонезии, Китая и т.д. Для них это перспектива, открывается мир. Мы как ворота для них в мир торговли», - добавил Вадатурский.

По его словам, компании, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию удалось создать условия, в которых на площадке ежедневно находились и работали в особом режиме от 600 до 1500 строителей. Кроме того, в специальных условиях работали и поставщики оборудования из Италии, Германии, Великобритании, Испании, Китая.

«Это было очень трудно делать, но мы это сделали. Кроме того, наша компания также отремонтировала капитально Николаевскую областную инфекционную больницу, мы показали пример, что даже в такие непростые времена наша компания на 7000 работников работала и я хочу сказать, что никто из наших людей не заболел», - подчеркнул Вадатурский.

«Там куда мы приходим - там есть цивилизация. Где мы - там прозрачные, чистые, открытые налоги. Более 100 человек будет работать, это около 5 млн грн. в местный бюджет. Это довольно большая помощь местным органам власти», - добавил гендиректор компании «НИБУЛОН».

В компании напомнили, что «НИБУЛОН» с 2009 года активно реализует масштабную инвестиционную программу, в рамках которой возрождает судостроительную отрасль, развивает судоходство на внутренних водных путях Украины, активно развивает сеть перегрузочных терминалов по всей Украине.

Возведение речного перегрузочного терминала в с. Марьянское происходило при поддержке постоянных международных финансовых партнеров «НИБУЛОНа» - Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации.

При этом одним из ключевых препятствий для развития речной отрасли является отсутствие единого подхода к реформированию системы речных перевозок, который был бы заложен в профильный закон. Во время мероприятий по случаю открытия перегрузочного терминала «НИБУЛОНа» министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал, что в сессионный зал будет внесен такой законопроект о внутренних речных перевозках, который позволит развиваться инвесторам и почувствовать поддержку государства. Он выразил уверенность, что разночтения, в отношении которых продолжается диалог участников рынка и законодателей, завершатся нахождением общего знаменателя, что будет способствовать развитию перевозок и увеличению финансирования отрасли.