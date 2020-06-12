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МВФ прогнозирует, что Украина будет восстанавливаться от кризиса коронавируса до 2024 года

Ожидается, что в следующем году ВВП восстановится на 1,1%. 

МВФ прогнозирует, что Украина будет восстанавливаться от кризиса коронавируса до 2024 года
Фото: publika.md

Международный валютный фонд считает, что Украина может восстанавливаться от вызванного коронавирусом кризиса до 2024 года. Об этом пишет Bloomberg.

"Согласно базовым показателям, темпы экономического роста, по прогнозам, будут расти лишь постепенно в предстоящие годы, до 4%, с достижением дальнейшего прогресса в проведении структурных реформ. Ожидается, что объем производства не достигнет докризисного уровня до 2023–24 годов", - говорится в прогнозе МВФ после одобрения программы финансовой поддержки для Украины.

В Фонде считают, что в связи с устойчивыми рисками, связанными с коронавирусом, ограниченным финансовым пространством правительства и слабым потребительским спросом, ВВП восстановится на 1,1% в 2021 году после прогнозируемого сокращения на 8,2% в этом году. И это несмотря на финансирование от МВФ.

Напомним, что 9 июня Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долларов.

Утверждение программы позволяет немедленно выплаты Украине первый транш кредита (около 2,1 млрд долларов). Остаток разделят еще на 4 транша.

12 июня Украина получила первый транш Международного валютного фонда в размере 2,1 млрд долларов. 

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