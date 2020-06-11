​Нацбанк снизил учетную ставку до минимального уровня в истории Украины

Национальный банк решил с 12 июня снизить учетную ставку еще на два пункта - с 8% годовых до 6%. Это самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины - ниже 6,5% она раньше не опускалась.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора в четверг.

Регулятор сообщил, что инфляционное давление в апреле-мае было слабым из-за ощутимого падения потребительского спроса на продукты питания и товары не первой необходимости. Кроме этого, инфляцию сдерживало удешевление энергоносителей, увеличение предложения овощей и "замораживание" цен на значительное количество услуг во время карантина.

"Эти факторы нивелировали эффекты мартовского ослабления гривны и все еще повышенного спроса на отдельные товары в первой половине апреля, которые на сегодня полностью исчерпаны. В дальнейшем инфляция будет расти умеренными темпами, но, вероятно, будет возвращаться в целевой диапазон дольше, чем прогнозировалось", - говорится в заявлении Нацбанка.

Ключевой риск для макрофинансовой стабильности, по мнению НБУ, - это продолжительность пандемии коронавируса.

Кроме этого, критически важно дальнейшее проведение структурных реформ и сохранение взвешенной макроэкономической политики. Антикризисные меры Национального банка, введенные в последние месяцы, поддержат деловую активность в стране, считает регулятор.

"По нашим оценкам, падение украинской экономики во 2 квартале будет больше, чем ожидалось, хотя пик кризиса уже пройден. Поэтому для скорейшего возвращения экономики к росту необходимые достаточно решительные шаги", - говорится в нем.

Напомним, что учетная ставка НБУ - это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.

В начале 2019 года она находилась на уровне 18%, а в начале 2020 года - 13,5%.