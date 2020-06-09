"Укрзализныця" приняла первый контейнерный поезд "Китай - Украина".

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

"Сегодня исторический момент - принят первый контейнерный поезд "Китай - Украина". Учитывая усиление торгово-экономических отношений между нашими странами, важно выстроить качественную транспортную логистику. Железнодорожные контейнерные перевозки - это действительно надежный, дешевый и удобный вид перевозок, который может стать конкурентным в сообщении "Китай - Украина", - заявил врио главы правления "УЗ" Иван Юрик.

По его словам, поезд преодолел расстояние 9 тыс. км за 15 суток.

Отмечается, что этим поездом в Украину были доставлены бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления. В его составе- 31 фитинговая платформа, нагруженная 41 сорокафутовым контейнером.

Фото: uz.gov.ua

Ранее через территорию Украины проследовало 10 транзитных контейнерных поездов сообщением "Китай - страны Европейского Союза".

Первый контейнерный поезд в направлении Польши из Китая через территорию Украины проследовал в начале января 2020 года.

Напомним, тестовый рейс нового контейнерного поезда по маршруту Украина – Грузия – Азербайджан – Казахстан – Китай (через Каспийское и Черное моря) был отправлен 15 января 2016 года из Черноморска. Он доехал до границы Китая на 16-й день пути. В апреле поезд отправился в обратный путь.

Сообщалось, что этот маршрут является новым направлением "Шелкового пути" и альтернативой, которая позволит перенаправить грузопотоки в восточном направлении в обход территории России. Он включает паромные переправы Черного и Каспийских морей (Ильичевск - Батуми и Алят - Актау-Порт) и призван стать конкурентным в сравнении с традиционным сухопутным маршрутом.