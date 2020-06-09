Нацсовет реформ вернется к идее налога на выведенный капитал

Национальный совет реформ вернется к идее налога на выведенный капитал.

Об этом в эфире "Украина 24" сказал заместитель главы исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский.

"Мы на первый совет реформ будем выносить вопрос о введении в Украине налога на выведенный капитал и об отмене налога на прибыль. Если говорить простыми вещами, это значит следующее: если ты реинвестируешь деньги, ты не платишь налог. Налог платиться только, если эти деньги расходуются и выводятся дивидендам", - сказал Ольшанский.

По его мнению, период кризиса - очень хороший момент для запуска этого налога.

"Международный валютный фонд был против этого налога, но сейчас ситуация изменится. Предприятия задекларируют очень большие убытки из-за карантина... Если мы сейчас сделаем новый подсчет, то выяснится, что прогнозы по налогу на прибыль в 2020, 2021, а может, и в 2022 году будут существенно пересмотрены. Мы получим меньше налога", - заявил Ольшанский.

НнВК, по его мнению, напротив, будет стимулировать внутренние инвестиции. "Мы должны вытащить себя за волосы сами из этого кризиса. В Украине достаточно людей, которые могут инвестировать, нужно только две вещи: чтобы они верили в будущее и чтобы они знали, что их инвестиции будут защищены. У нас есть деньги, у людей деньги есть, у нас есть внутренний инвестор", - сказал Ольшанский.

Он добавил, что предварительные расчеты показывают, что потерь бюджета от замены налога с учетом кризиса не будет.

"Первые примерные расчеты показывают, что потерь для бюджета больших не будет. Может, не будет вообще или будут очень маленькие... Есть такая проблема, что убытки за период коронакризиса будут задекларированы только после окончания второго квартала. То есть стопроцентно точный расчет мы получим где-то через месяц", - сказал он.

Напомним, введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль было одобрено еще в 2016-м на одном из заседаний Национального совета реформ. В начале октября 2017 года этот налог был поддержан на заседании Кабинета министров. В июле 2018-го законопроект о НнВК был внесен президентом Петром Порошенко в парламент, но его так и не приняли из-за отсутствия источников, которые бы компенсировали потерю доходов бюджета.

МВФ согласился с введением НнВК в Украине, но только для компаний с годовым оборотом до 200 млн гривен и при условии, что они должны будут авансом заплатить 50% от суммы налоговых обязательств по налогу за прибыль за отчетный год. В таком случае НнВК будет введен для 98% юридических лиц, но оставшиеся два процента, которые генерируют до 85% общей суммы налога на прибыль, продолжать его платить.

В результате идею замяли, а тогдашний президент Петр Порошенко предложил вернуться к НнВК после выборов.