Компании из орбиты Игоря Коломойского продавали государственным тепловым электростанциям "Центрэнерго" российский уголь, говорится в сюжете Bihus.info.

За девять месяцев аффилированные с олигархом фирмы "Синтез Ойл", "Нафта Форс", "Рекорд Систем", "Азонекс", которые до лета 2019 года не занимались углем, продали "Центрэнерго" минимум 1,5 млн тонн топлива. Их маржа посредника, по оценкам журналистов, могла достигнуть 300 млн гривен.

Продавцами угля, которое попадало на склады "Центрэнерго", были фирмы таких российских миллиардеров, как Константин Струков, Михаил Федяев, Владимир Гридин, Искандер Махмудов, Андрей Бокарев. Также покупался уголь у Руслана Ростовцева, которого в 2018 году Forbes назвал спонсором "ДНР".

"Российские угольные магнаты, из которых минимум один упоминается в материалах о помощи "ДНР", - вот с кем быстро наладили сотрудничество компании из орбиты Коломойского", - говорится в сюжете.

Закупки российского угля на "Центрэнерго" начались после прихода на предприятие и.о. гендиректора Владимира Потапенко. По словам бывшего премьер-министра Алексея Гончарука, зимой 2020 года Кабинет министров решил уволить менеджера из-за подозрений, "что он является частью группы влияния Игоря Валерьевича Коломойского".

Сам Коломойский прямо не признавал свое влияние на менеджмент "Центрэнерго" во главе с Потапенко, но называл его "понятным".

Окончательно сменить директора на "Центрэнерго" удалось только в конце мая 2020 года.