Международные резервы НБУ в мае сократились на $300 млн

Государство за месяц выплатило почти 1,5 млрд долларов по долгам.

Международные резервы Национального банка за май сократились более чем на 300 млн долларов и по состоянию на 1 июня составили 25 371,8 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора в четверг.

Национальный банк объяснил сокращение резервов большими расходами на погашение государственного долга. На эти цели потратили почти полтора миллиарда долларов. Частично их компенсировали новыми поступлениями за счет размещения долговых бумаг.

Кроме того, Нацбанк воспользовался благоприятной ситуацией на валютном рынке и выкупил около 660 млн долларов.

Переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) увеличила их стоимость на 73,4 млн долларов (в эквиваленте).

По состоянию на 1 июня 2020 года объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около 30 млрд долларов. Последний раз они находились на таком уровне еще в середине 2012 года.