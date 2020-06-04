Фонд госимущества назначил нового и.о. директора ЗТМК

Фонд государственного имущества назначил нового исполняющего обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Сергея Лубенникова.

Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

"Правительство еще в феврале согласовало кандидатуру нового руководителя ООО "ЗТМК", но дальнейшие действия по увольнению неэффективного руководства упорно блокировались судебными решениями, которые сопровождались информационными атаками на государство... Однако мы сменили руководство, вернули под государственный контроль еще одно предприятие и еще раз доказали, что государство есть", - написал Сенниченко в фейсбуке.

ЗТМК - единственный производитель губчатого титана в Украине. 51% предприятия принадлежит государству, 49% - Group DF через компанию Tolexis Trading Limited. Мощность производства в соответствии с проектом - 20 тыс. тонн в год. При том она работает в убыток, в прошлом году отрицательный финансовый результат составил 656 млн грн.

Раньше директором ЗТМК с 2013 года был Владимир Сивак.