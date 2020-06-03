​МВФ рассмотрит кредитную программу с Украиной 9 июня

Фонд также даст оценку предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.

Заседание совета директоров Международного валютного фонда по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины запланировано на 9 июня.

Об этом свидетельствуют данные на сайте фонда.

На заседании также будет дана оценка предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.

Фото: imf.org

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что совет директоров Международного валютного фонда может рассмотреть вопрос сотрудничества с Украиной в рамках новой программы stand-by 5 июня.

Напомним, что предыдущая программа stand-by (SBA) для Украины была принята МВФ в декабре 2018 года. Украина получила по нему единственный транш в размере $1,4 млрд.

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на $5,5 млрд. Она все еще не запущена, так как Украина не до конца выполнила требования Фонда.

Программы EFF направлены на поддержку стран, столкнувшихся с серьезными проблемами платежного баланса, и обычно утверждаются на трехлетний срок, тогда как кредиты stand-by - на 1-2 года. Cрок возврата средств по кредитам EFF начинается через 4,5 года и растягивается на пять лет, в то время как по программе stand-by выплаты начинаются через 3 года и длятся два года (для каждого транша в отдельности).