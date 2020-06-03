Шмыгаль назвал новые "маяки" МВФ для Украины

Фонд требует рыночные цены на газ и сохранение принципа "деньги ходят за пациентом".

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду назвал новые "маяки" для Украины, выполнение которых необходимо для сотрудничества по новой программе stand-by.

"Для меня принципиально развеять мифы вокруг меморандума МВФ, которые начали распространять сторонники политических спекуляций", - сказал он членам правительства.

По словам в число требований МВФ входят:

прозрачность работы государственных банков и государственных предприятий;

усиление корпоративного управления госпредприятия;

усиление и независимость Антимонопольного комитета;

реформа таможни и налоговой;

сохранение принципа "деньги ходят за пациентом";

приведение цены на газ для населения до рыночного уровня (Шмыгаль считает, что в краткосрочной перспективе это приведет к их снижению).

"Это вещи, которые Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без МВФ. Это нам необходимо, это движение к лучшей жизни и успешной стране", - сказал премьер.

Напомним, что предыдущая программа stand-by (SBA) для Украины была принята МВФ в декабре 2018 года. Украина получила по нему один транш в размере $1,4 млрд.

Новая программа на $5 млрд, как ожидается, будет утверждена в ближайшие дни.