Шмыгаль назвал новые "маяки" МВФ для Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду назвал новые "маяки" для Украины, выполнение которых необходимо для сотрудничества по новой программе stand-by.
"Для меня принципиально развеять мифы вокруг меморандума МВФ, которые начали распространять сторонники политических спекуляций", - сказал он членам правительства.
По словам в число требований МВФ входят:
- прозрачность работы государственных банков и государственных предприятий;
- усиление корпоративного управления госпредприятия;
- усиление и независимость Антимонопольного комитета;
- реформа таможни и налоговой;
- сохранение принципа "деньги ходят за пациентом";
- приведение цены на газ для населения до рыночного уровня (Шмыгаль считает, что в краткосрочной перспективе это приведет к их снижению).
"Это вещи, которые Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без МВФ. Это нам необходимо, это движение к лучшей жизни и успешной стране", - сказал премьер.
Напомним, что предыдущая программа stand-by (SBA) для Украины была принята МВФ в декабре 2018 года. Украина получила по нему один транш в размере $1,4 млрд.
Новая программа на $5 млрд, как ожидается, будет утверждена в ближайшие дни.