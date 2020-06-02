АМКУ признал действия ДТЭК на Бурштынском энергоострове злоупотреблением монополией

Цены на электричество в 2019 году были завышены.

Антимонопольный комитет считает, что ДТЭК Рината Ахметова злоупотреблял монопольным положением на Бурштынском энергоострове в 2019 году.

Об этом говорится в предварительных выводах, сделанных АМКУ по результатам начатого в октябре 2019 года расследования.

Комитет установил, что группа ДТЭК в составе компаний "ДТЭК Западэнерго" и "Д.Трейдинг" в июле-октябре прошлого года занимали монопольное положение на региональном рынке коммерческой продажи электроэнергии и и балансировки в часы как минимального, так и максимальной нагрузки в торговой зоне острова "Бурштынской ТЭС".

Фото: amcu.gov.ua

С конца июля компания "ДТЭК Западэнерго" сокращала объемы предлагаемой электроэнергии в часы минимальной нагрузки, что приводило к росту объемов продаж на балансирующем рынке по более высоким для потребителей ценам.

В июле-октябре компания устанавливал на рынке "на сутки вперед" в часы максимальной нагрузки завышенные и экономически необоснованные цены на продажу электрической энергии.

Комитет признал, что такие действия ответчика были бы невозможны при условиях существования конкуренции на рынке, а следовательно, речь идет о злоупотреблении монопольным положением.

Конкуренцию "ДТЭК Западэнерго" могла бы составить электроэнергия из соседних европейских стран, прежде всего Словакии, где она была значительно дешевле. Но "Д.Трейдинг" Ахметова выкупал большую часть пропускной способности по направлению Словакия-Украина, что ограничивало импорт. То есть "ДТЭК Западэнерго" мог диктовать свои условия всему рынку.

У "ДТЭК Западэнерго" и "Д.Трейдинга" есть месяц на формирование своей позиции. Если комитет окончательно признает факт нарушения, компании будут оштрафованы на сумму до 10% от их выручки за последний год.

Напомним, что Бурштынский энергоостров - это особая зона на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Исторически сложилось, что эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отключена от "материковой" Украины.