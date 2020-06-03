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Кабмин разрешил ресторанам и кафе возобновить работу с 5 июня

Главное требование - 1,5 метра между стульями соседних столиков.

Кабмин разрешил ресторанам и кафе возобновить работу с 5 июня
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров разрешил ресторанам и кафе возобновить работу с 5 июня.

Соответствующие изменения были внесены в постановление №392 от 20 мая.

Правительство разрешило ресторанам, барам и кафе принимать посетителей в помещении. Главное требование - соблюдение дистанции не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не больше четырех клиентов за одним столом (кроме детей до 14 лет).

Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты лица, глаз и рук. Посетители тоже обязаны надевать маску или респираторы и находиться в них, кроме времени приема пищи.

Напомним, что раньше рестораны в Украине могли работать только на вынос или в формате летних площадок.

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