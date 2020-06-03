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ВГМК остановил производство, рабочим грозит простой

Убытки по невыполненным контрактам составят 6 млн долларов.

ВГМК остановил производство, рабочим грозит простой
Бизнес-центр, где находится офис ОГХК
Фото: horizon-park.com.ua

Вольногорский горно-металлургический комбинат, входящий в Объединенную горно-химическую компанию, остановил производство на неопределенное время. Об этом говорится в сообщении комбината, пишет "РБК-Украина".

Согласно сообщению, ситуация вызвана приказом руководства ОГХК №65 от 16 мая 2020 об остановке отгрузки готовой продукции конечным потребителям. В итоге это привело к критическому накоплению готовой продукции и затоваренностью складов рутиловым, цирконовым и дистен-силлиманитовым концентратами.

Из-за сложившейся критической ситуации, руководство ВГМК вынуждено было полностью остановить производство всех видов продукции и добычу исходного сырья

По состоянию на 3 июня ВГМК выполнял только вскрышные работы, но они тоже на грани полной остановки, сказано в сообщении.

По подсчетам специалистов ВГМК, из-за прекращения отгрузок, уже в июне дефицит оборотных средств на предприятии может составить 450 млн гривен, а убытки по невыполненным контрактам – 6 млн долларов.

Общие убытки ВГМК и Иршанского горно-обогатительного комбината, который сейчас работает «на склад» прогнозируются на уровне 36 млн гривен в июне.

ВГМК акцентирует внимание, что из-за сложившейся ситуации, местные и госбюджет недополучат от комбинатов налоги. Кроме этого, из-за остановки отгрузки, сложилась непонятная ситуация с перспективой выплаты зарплат сотрудникам. Их нужно отправлять в простой, решения центральной компании на этот счет нет.

Новых контрактов на продажу концентратов действующее руководство ОГХК не заключало и центральный офис не дает разъяснений о дальнейших действиях комбинатов.

Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко пообещал профсоюзам, что заработная плата будет выплачена работникам ВГМК и ИГОК в полном объеме, однако, не ответил за счет каких средств во время остановки производства будут осуществляться выплаты.

Как сообщалось, с 8 апреля ОГХК руководит в статусе врио главы правления Питер Девис.

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