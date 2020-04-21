В ОГХК заявили о давлении со стороны Фонда госимущества и краже имущества

АТ "Объединённая горно-химическая компания" обвиняет Фонд госимущества в блокировке работы предприятия и не допуске сотрудников на работу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Как отмечают в пресс-службе, у компании также были изъяты сервера и печать. Юротдел ОГХК обратился в полицию в связи с инцидентом.

Кроме того, отмечают в ОГХК, пока законный руководитель ОГХК Михаил Макаров находится на больничном листе, его временный заместитель Питер Девис, назначенный Фондом госимущества в карантин без конкурса, парализовал работу офиса компании.

"С утра 21 апреля сотрудники компании не могут попасть в офис. Там сменены замки, выставлена охрана. Работников не пускают на рабочие места. Отсутствуют доступ к серверам, печать ОГХК и журнал регистрации документов", - сообщает пресс-служба компании.

Недопуск сотрудников на работу - грубое попирание законодательства, отмечают в компании.

"Оно нанесет ущерб бюджету страны и самой ОГХК, которую еще несколько месяцев назад собирались продать на открытом конкурсе по выгодной цене. В результате таких действий коллективу компании не будет начислен аванс заработной платы, не будут уплачены с него налоги, сорвется подача финансовой отчетности за 1 квартал, в результате чего компании будут начислены штрафы. Срывается проведение финансового аудита ОГХК за 2019 г компанией Baker Tilly", - добавила пресс-служба.

В ОГХК заявляют, что британский гражданин Питер Девис, плохо владеющий украинским языком и отечественным законодательством, совершает губительные для стратегического предприятия страны действия исключительно по указанию своего заместителя главы Фонда госимущества Сергея Игнатовского, а также руководителя фонда Дмитрия Сенниченко.

"Как-то странно совпала отмена приватизации с усилением власти на ОГХК Питера Девиса, То, что он не патриот Украины и предприятия – стало очевидно по совершенным им действиям в отношении коллектива компании. Чьи интересы он "проталкивает" через Сенниченко-Игнатовского? Думаем, это предмет расследования правоохранительных органов. Надеемся получить от них компетентную оценку решений нерезидента, который не пускает сотрудников ОГХК выполнять свои трудовые обязанности", - резюмировали в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на карантин в Украине, Фонд госимущества не будет переносить большую и малую приватизацию.