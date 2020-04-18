Открытый доступ к публичным записям в штате Техас

Закон об общественной информации в штате Техас предоставляет каждому желающему доступ к публичнойдокументации, хранящейся в различных государственных инстанциях. Все, что вам нужно сделать, для того чтобы изучить определенные материалы – это отправить письменный запрос по электронной почте, факсу, письмом или другим способом обратится к должностному лицу, ответственному за предоставление разрешения.

Еще один вариант – запросить необходимые сведения в онлайн режиме, посетив специальные сайты.

Criminal records - https://texas.staterecords.org/criminal.php.

Vital Records - https://www.dshs.texas.gov/vs/

Единственное требование заключается в том, что запрос должен касаться конкретных записей. Некоторые документы доступны бесплатно, в то время как другие требуют оплаты, обычно компенсирующей затраты, например, на изготовление копий.

Публичные записи – это материалы, документы, которые хранятся в государственном органе и доступны для общественности. Они часто включают в себя разнообразную документацию, касающуюся всех сфер человеческой жизни, деятельности. Это сведения об имуществе, земельная документация, судебные решения, данные о залогах, карты, фотографии, протоколы судебных заседаний, юридические документы, письма, законы, постановления, сведения о лицензиях и другие типы записей.

Под действие Закона о публичной информации попадают все государственные органы, включающие в себя правительства штатов, округов, а также некоторые некоммерческие, частные организации, существующие за государственный счет. Рассмотрим основные типы документации, к которой можно получить доступ.

Материалы, содержащие информацию о криминальной истории личности

Департамент общественной безопасности Техаса (DPS) предоставляет общедоступную онлайн-базу данных под названием «Компьютеризированная система криминальной истории DPS». В Техасе данные об уголовных преступлениях, арестах лиц, обвиняемых в совершении проступков класса B или более серьезных нарушениях, являются общедоступными для просмотра и копирования. Эти записи включают в себя рассмотрение дел, вынесение приговоров и отложенных судебных решений.

Интересующие вас сведения можно получить, воспользовавшись онлайн-формой поиска по имени. Если вы хотите провести полный поиск по всему отпечатку пальца по всем арестам, для этого требуется согласие и отпечатки пальцев от лица, в отношении которого ведется поиск. Эта функция доступна для уполномоченных лиц из DPS.

Судебная документация

Местный или муниципальный суд, в котором слушалось дело, является отправной точкой для поискаподобных записей. Их легче всего найти, если вы знаете конкретный суд, в котором рассматривалось дело. Однако следует помнить о том, что некоторые судебные документы запечатаны и могут быть недоступны для широкой общественности.

Как только дело завершено, досье о нем (краткое изложение) и судебных заседаниях становятся общедоступными, за исключением особых случаев, определенных судебной системой.Иногда материалы опечатываются по просьбе участника процесса.Сведения о судимости доступны взданиях суда или местной администрации, чаще всего изучить их можно бесплатно. Фоновые проверки легко провести в интернете.

Суды обязаны защищать личную безопасность лиц, участвующих в деле. Неправомерное использование судебной информации является уголовным преступлением – об этом должен помнить каждый человек, посылающий запрос.

Записи актов гражданского состояния

Информация о браках, разводах, рождении, смерти в Техасе можно разыскать на специальных сайтах. Если вам нужна заверенная копия такого документа, вы можете запросить ее по электронной почте или через онлайн-форму в соответствующем государственно органе. В этом случае придется заплатить определенную сумму.

Свидетельства о браке, его расторжении передаются на хранение секретарю округа, в котором состоялось бракосочетание, принималось решение о разводе. Информация о рождении, смерти также можно найти в офисе окружного секретаря, хотя очень старые записи могут храниться в других общественных организациях – архивах, исторических сообществах.

Сведения о недвижимости

Они нужны, для того чтобы определить владельца имущества. Инвесторы, риелторы, строительные компании используют с целью заключения контрактов, налаживания деловых отношений. С их помощью можно определить линию разграничения участков, разрешить спорные вопросы.

Исключения

Хотя предполагается, что вся правительственная информация доступна, существуют некоторые исключения из этого правила. Например, сведения, документы, которые согласно законодательным актам, Конституции, или же по решению суда являются конфиденциальными, закрыты для изучения общественности. Получить к ним доступ могут только определенные лица, занимающие соответствующие государственные должности, или же согласно судебному разрешению, после отправки запроса.

К такой информации относятся:

Материалы, являющиеся конфиденциальными согласно закону;

Сведения, подпадающие под определение «медицинская или адвокатская тайна»;

Данные, разглашение которых будет считаться вторжением в частную жизнь;

Коммерческие тайны;

Геологическая, геофизическая информация (например, о месторасположении скважин);

Сведения, разглашение которых может поставить под угрозу жизнь, безопасность определенных лиц;

Некоторые данные о жертвах преступлении прочее.

В целях экономии времени, перед тем как отправить запрос, следует понять, не входит ли интересующие вас материалы в число исключений.

Государственное учреждение обязано ответить на вашу просьбу в течение разумного времени. Если же запись не подлежит разглашению, вас об этом должны уведомить в течение 10 дней. Если вы не согласны с отказом, можете подать иск о пересмотре решения.