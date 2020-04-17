Гетманцев опроверг обвинения в недополучении бюджетом средств от НДС

База налога на добавленную стоимость (НДС) в госбюджете за март 2020 года составила 856,5 млрд грн, начисления - 20,7 млрд грн, что говорит об итоговой нагрузке 2,42%, тогда как в аналогичном периоде 2019 года база составляла 916,6 млрд грн, начисления - 19,1 млрд грн, а нагрузка - 2,08%. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, пишет РБК-Украина.
Кроме того, Гетманцев назвал обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского о 5 млрд грн, которые государство якобы недополучило от "скруток" с НДС или других так называемых схем безосновательными и такими, что не находят подтверждений.
А в интервью председатель ГНС Сергей Верланов заявлял, что за время своей работы новая налоговая благодаря ликвидации мошеннических схем дополнительно принесла в бюджет более 15 млрд грн. "Поэтому обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского о якобы потере 5 млрд грн на НДС основываются на фейка, который сделали те, кто раньше зарабатывал на этих же схемах", - сказал Верланов.