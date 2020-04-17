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Гетманцев: первый транш от МВФ может составить $2 млрд

Программа еще не утверждена, но в Раде надеются на деньги к концу мая.

Гетманцев: первый транш от МВФ может составить $2 млрд
Фото: finbalance.com.ua

Первый транш от Международного валютного фонда может поступить в Украину в мае, считает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Мы ожидаем до конца года $4 млрд. Первый транш будет до $2 млрд и это будет в мае", - цитирует "Интерфакс-Украина" выступление Гетманцев в эфире "Украина 24".

Украина еще в декабре 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд, но из-за начавшегося кризиса сумма программы будет больше - до $8 млрд

Условия для получения денег - принятие закона о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам - пока не выполнены.

Позитивное решение МВФ позволит правительству получить также макрофинансовую помощь от ЕС (500 млн евро) и кредит Всемирного банка (до $1 млрд), а также экстренную помощь Фонда в связи с коронавирусом объемом около 1,4 млрд.

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