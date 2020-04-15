Суд отклонил апелляцию на решение о выплате Приватбанком $250 млн Суркисам

Киевский апелляционный суд в среду отклонил апелляционную жалобу государственного исполнителя, оставив в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный Приватбанк выплатить более $250 млн в пользу шести оффшорных компаний братьев Суркисов.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу банка.

25 февраля судья Пидпалый, решая вопрос о разъяснении постановления об обеспечении иска оффшорных компаний Суркисов, рассмотрение которого остановлено еще в 2017 году, фактически принял решение, которым обязал Приватбанк выплачивать этим компаниям средства, которые были ними размещены на счетах кипрского филиала Приватбанк еще в 2012-2014 годах, а также проценты, которые по условиям таких договоров должны были начисляться с момента заключения депозитного договоров до 17 февраля 2020 года.

В то же время министр юстиции Денис Малюська прокомментировал решение суда, что "новость о "зраде" основана на ложном представлении о причинно-следственных связях и юридических фактах".

Он заявил, что 9 февраля 2017 года суд обязал Приватбанк обслуживать депозиты некоторых иностранных компаний без ограничений и согласно депозитным договорам. 25 февраля 2020 года тот же суд разъяснил свое предыдущее решение, фактически просто повторив его суть, а сегодня суд апелляционной инстанции оставил это разъяснение без изменений.

"Что изменилось за три года? Практически ничего. Ну точно ничего существенного. Где зрада? Где 7 ярдов?" - написал Малюська в фейсбуке.