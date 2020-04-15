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"Укрзализныця" получила нового руководителя

Желько Марчек не оправдал доверия.

"Укрзализныця" получила нового руководителя
Иван Юрик
Фото: стоп-кадр

Кабинет министров уволил врио главы правления "Укрзализныци" Желько Марчека и назначил на его место Ивана Юрика.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня на заседании правительства поддержали предложение наблюдательного совета Укрзализныци о прекращении полномочий временного руководителя Укрзализныци, который, к сожалению, не оправдал доверия и ожиданий в этот важный период. Правительство освободило Желько Марчек от должности исполняющего обязанности председателя и исключил его из состава членов правления АО "Укрзализныця", - говорится в фейсбуке Криклия.

Новый временный руководитель УЗ Иван Юрик является членом правления компании с лета 2019 года, возглавляет стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами. До этого, с июня 2018 года, входил в состав набсовета компании.

В 2017-2018 годах Юрик был на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годах – руководитель службы министра финансов, в 2010-2014 годах возглавлял представительство в Украине инвесткомпании Blackstone.

"Ближайшие приоритеты - стабилизация деятельности стратегического предприятия и выход из коронакризиса и, конечно, проведение честного конкурса на должность главы Укрзализныци. Украинская железная дорога должна быть одной из лучших в европейском регионе. Для этого нам нужен честный и профессиональный руководитель, который станет локомотивом для предприятия", - заявил Криклий.

Народный депутат Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства, уточнил в телеграме, что освободившуюся должность члена правления "Укрзализныци" временно получил Роман Веприцкий.

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