Евгений Головаха: "Вирус стал человеку самым близким существом"
Евгений Головаха: "Вирус стал человеку самым близким существом"
Цена на нефть замерла. Что произошло за кулисами переговоров OPEC+
Цена на нефть замерла. Что произошло за кулисами переговоров OPEC+
"Здравого смысла нет", - постановление Ляшко о работе рынков завтра будет признано утратившим силу
"Здравого смысла нет", - постановление Ляшко о работе рынков завтра будет признано утратившим силу
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
ДТЭК решил остановить шахты "Павлоградугля" и задумался о суде с Украиной
ДТЭК решил остановить шахты "Павлоградугля" и задумался о суде с Украиной
Наместник и братия Киево-Печерской Лавры попросили о финансовой помощи
Наместник и братия Киево-Печерской Лавры попросили о финансовой помощи
Первого заместителя Кличко поймали на взятке, - СМИ
Первого заместителя Кличко поймали на взятке, - СМИ
Итальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить Россию и Путина за помощь, - La Repubblica
Итальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить Россию и Путина за помощь, - La Repubblica
Генерал СБУ задержан за подготовку убийства Адама Осмаева
Генерал СБУ задержан за подготовку убийства Адама Осмаева
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Верланов: фейк о махинациях с НДС сделали те, кто раньше на них кормились

Руководство налоговой заинтересовано в расследовании обвинений Уманского.

Верланов: фейк о махинациях с НДС сделали те, кто раньше на них кормились
Фото: пресс-служба

За время своей работы новая Государственная налоговая служба (ГНС) за счет ликвидации мошеннических схем дополнительно принесла в бюджет более 15 млрд грн. Обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского о якобы потерях 5 млрд грн на НДС основываются на фейке, который сделали те, кто раньше зарабатывал на этих же схемах.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил глава ГНС Сергей Верланов.

"Все обвинения базируются исключительно на вбросах непроверенной информации третьими лицами, которые и есть, скорее всего, теми дельцами, что десятилетиями кормились на мошеннических схемах. Эти материалы давно находятся в поле зрения правоохранительных органов и, видимо, уже несколько раз были проверены. А вот то, что подобный информационный мусор стал ретранслировать тогда еще действующий министр финансов, действительно стало сюрпризом для многих. И лучшей оценкой качества этих "доказательств" стало немедленное устранение господина Уманского от занимаемой должности", – заявил Верланов.

Как утверждает глава ГНС, повторные использования документов, подмена товарных позиций и другие подобные схемы с НДС фактически исчезли. "О промышленных масштабах манипуляций с НДС, которые имели место в прошлом, уже и речи нет", – добавил Верланов.

Сейчас, как говорит глава ГНС, эта тема искусственно раздувается с целью дестабилизации финансовой и политической ситуации в государстве в интересах определенных сил. Руководство налоговой в первую очередь заинтересовано в расследовании обвинений Уманского, в ходе которого процессуальный статус Уманского может измениться.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также