Зеленский ввел министра финансов Марченко в состав СНБО и утвердил главкома ВСУ Хомчака

Также президент вывел из состава СНБО экс-министра финансов Уманского.

Президент Владимир Зеленский своим указом утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны страны главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака и ввел в его состав министра финансов Сергея Марченко.

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Этим же указом от 7 апреля Зеленский вывел из состава СНБО экс-министра финансов Игоря Уманского.

Указ вступает в действие со дня опубликования.

Напомним, в конце марта из СНБО уволили советников Сергея Сивохо и "кварталовца" Максима Ткаченко, которые занимались вопросами реинтеграции Донбасса.