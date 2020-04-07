Президент подчеркнул, что все ограничения являются лишь временными неудобствами.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев с пониманием и ответственностью относиться к ограничениям во времяя карантина.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Дорогие граждане! Сегодня наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира. А санкции за нарушение правил карантина, например, в Италии составляют до 3 тыс. евро, во Франции почти 4 тыс. евро, в Сингапуре до 10 тыс. долларов, а в Испании - до 30 тыс. евро", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что власть стоит на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становятся здоровье и жизни целой нации.

"Сегодня именно такое время. Давайте не превращаться в оскорбленных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они важны и нужны для вашей же безопасности", - подчеркнул Зеленский.

"Хочу обратить внимание, когда мэр, например Запорожья, нарушает решение правительства и запускает общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию Службы безопасности Украины и МВД", - добавил президент.

Зеленский отдельно поднял тему празднования Пасхи. Он подчеркнул, что украинцы оказались в ситуации, в которой вынуждены менять свои традиции. Он призвал граждан - не создавать близким опасность для жизн и здоровья и заверил, что власти делают все, чтобы граждане могли праздновать Пасху дома.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что чувствует себя воспитателем в детском саду, раз за разом призывая жителей города соблюдать правила карантина.