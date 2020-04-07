​​Киевлянин, который пытался вплавь попасть на спортплощадку в Гидропарке, рассказал, почему пошел на такой шаг

Студент Киевского национального экономического университета Валентин Бурьянов, который пытался вплавь попасть на спортплощадку в столичном Гидропарке, рассказал, почему пошел на такой шаг.

Об этом сообщает hromadske.

"Постановление Кабмина не имеет большей силы, чем Конституция. Это постановление (об усилении ограничений на время карантина, - ред.) является преступным с момента своего создания. Я хочу пользоваться этим правом (на свободное передвижение, которое прописано в Конституции, - ред), я хотел пройти законным путем, но преступники, то есть полиция, меня не пустили, поэтому я искал способ осуществления своего конституционного права", - рассказал Валентин.

"У меня не было никаких иллюзий. Я вижу, что некоторые люди верят, будто я думал, что переплыву и пойду дальше там качаться. Конечно, нет. Это было показательно, чтобы показать, что никто никогда не будет отбирать мои неотъемлемые права, дарованные мне от рождения", - добавил он.

Сегодня суд должен решить, оштрафовать ли Валентина за нарушение карантинных ограничений. Адвокат парня убежден в правоте своего подзащитного.

"Люди, кроме борьбы с карантином, еще с властью борются. Должны быть ограничения, но разумные, а не то, что давайте все запретим!", - отметил он.

Фото: hromadske.ua

Напомним, в Киеве полицейские перекрыли Венецианский мост в Гидропарке, через который можно добраться до спортплощадки под открытым небом, в связи с постановлением Кабинета министров, запрещающим занятие спортом в парках. На днях ситуация дошла до абсурда, когда один из спортсменов решил переплыть речку, чтобы попасть на спортплощадку. На другом берегу его встретили десять полицейских и заставили вернуться обратно.

Комментируя инцидент, мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что ограничения, введенные Кабинетом министров во время карантина, касаются всех, в том числе и спортсменов. "Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет", - отметил мэр.