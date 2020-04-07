В "Голосе" призывают разрешить гулять по улице группам людей, проживающим вместе

Депутаты партии "Голос" разработали изменения в постановление Кабинета министров об ограничительных мерах в условиях карантина.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

"Уже первый день жестких карантинных ограничений показал: постановление Кабинета министров об усилении норм карантина оказалось не просто неэффективным - оно нарушает права граждан. Из-за необоснованно жестких и плохо продуманных ограничительных мер люди дезориентированы, а также возмущены некоторыми нелепыми нормами, которые противоречат друг другу. Полиция не способна объяснить свои действия, мы видим массовые факты выборочного или недостаточно обоснованного привлечения к ответственности за мелкие нарушения", - говорится в заявлении "Голоса".

В партии подчеркивают, что признают важность ограничительных мер во время мировой пандемии и угрозы эпидемии в Украине, но их введение и реализация должны быть четко продуманы и эффективными.

Среди основных изменений, которые предлагает "Голос":

- разрешить прогулки в парках и скверах группами вдвоем, если эти лица проживают вместе, и или для сопровождения ребенка в парках до 14 лет;

- разрешить прогулки по улицам группам людей, проживающих вместе;

- установить социальную дистанцию для людей, не проживающих вместе, - в 1,5 м в общественных местах как правило поведения;

- разрешить перевозку работников учреждений здравоохранения и предприятий ключевой инфраструктуры без предварительного согласования с Нацполицией;

- обеспечить еженедельную доставку продуктов и вещей первой необходимости гражданам, достигшим 60-летнего возраста, и за которым некому ухаживать;

- необходимость самоизоляции по подозрению на инфицирование COVID-19 должен устанавливать только врач;

- увеличить возраст с 14 до 16 лет детям, перемещение которых в обсервации осуществляется в сопровождении кого-то из взрослых.

Напомним, с 4 апреля в Украине запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости). Также запрещено выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность.

С 6 апреля вступил в силу запрет на пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты - респиратора или маски (можно самодельной).

По информации источников LB.ua, власти уже рассматривают возможность поэтапного смягчения карантина, которое должно начаться уже в апреле.