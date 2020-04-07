СБУ выявила попытку обанкротить госкомпанию с 18 га земли на окраине Киева

Служба безопасности Украины выявила попытку обанкротить государственную компанию с 18 гектарами земли на окраине Киева.

Об этом говорится на сайте спецслужбы.

По данным следствия, в 2016 году глава правления ПАО "Туристический комплекс Пролесок", 81% акций которого принадлежат государственной акционерной компании "Украина туристическая", подписал инвестиционный договор с застройщиком на реконструкцию гостиницы и освоение земельного участка.

Земля находится на Житомирской трассе возле станции метро

Дальше он якобы планировал довести компанию до банкротства через фиктивную задолженность перед этим застройщиком и отчуждение ее имущества, стоимость которого оценивается почти в 70 млн гривен. Это привело бы к снижению инвестиционной привлекательности компании и снижению ее стоимости во время приватизации.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по ст.191 Уголовного кодекса - хищение имущества, по ее материалам Голосеевский районный суд Киева арестовал имущество "Пролеска".

В ноябре 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал 100% уставного капитала "Украины туристической" за 60 млн гривен строительному союзу "Монолит".