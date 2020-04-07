За сутки противник 8 раз обстрелял позиции ООС

За 6 апреля вооруженные формирования России 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в том числе с использованием запрещенных минометов 120 мм и 82 мм, которые, согласно с Минскими договоренностями, должны быть отведены от линии разграничения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Оккупанты также открывали огонь по нашим опорным пунктам из вооружения боевых машин пехоты, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. С целью прекращения вражеских провокаций и ликвидации угрозы для жизни и здоровья военнослужащих, наши воины применяли огневые методы", - говорится в сообщении.

Утром противник обстрелял позиции ООС неподалеку Павлополя. По направлению от н.п Набережное вражеские войска выпустили 8 мин калибра 82 мм, также применяли вооружение боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс.

После обеда враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и пулеметов крупного калибра по защитникам Каменки.

Пять мин калибра 120 мм выпустили со стороны н.п. Старомихайловка по окрестностям Красногоровки. На этом участке российские наемники также применяли станковые противотанковые гранатометы.

Вечром оккупанты обстреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия защитников Старогнатовки, а из крупнокалиберных пулеметов - Авдеевку.

Также враг обстрелял позиции ООС возле Новозвановки и Новоалександровки, выпустив 5 мин 20 калибра и 4 мины калибра 82 мм.

"Военные из состава ООС применили исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня, после чего враг отказался от дальнейших провокаций", - добавили в Минобороны.

Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, за 5 апреля российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, дважды применив запрещенное минскими договоренностями вооружение. Был ранен один военный.