Мужчина громко ругался, но был вынужден послушаться.

Киевлянин, которого не пустили на спортплощадку в Гидропарке через мост, пересек речку вплавь.

Об этом сообщил NewsOne.

"Ситуация дошла до абсурда. Один из спортсменов, который хотел позаниматься, решил переплыть речку, чтобы попасть на спортивную площадку", - рассказал корреспондент телеканала.

На другом берегу его встретили десять полицейских и заставили вернуться обратно.

Мужчина громко ругался, но был вынужден послушаться.

Напомним, что полицейские перекрыли Венецианский мост в Гидропарке, через который можно добраться до спортплощадки под открытым небом, в связи с постановлением Кабинета министров, запрещающим занятие спортом в парках.