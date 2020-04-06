Киевлянин, которого не пустили на спортплощадку в Гидропарке через мост, пересек речку вплавь.
Об этом сообщил NewsOne.
"Ситуация дошла до абсурда. Один из спортсменов, который хотел позаниматься, решил переплыть речку, чтобы попасть на спортивную площадку", - рассказал корреспондент телеканала.
На другом берегу его встретили десять полицейских и заставили вернуться обратно.
Мужчина громко ругался, но был вынужден послушаться.
Напомним, что полицейские перекрыли Венецианский мост в Гидропарке, через который можно добраться до спортплощадки под открытым небом, в связи с постановлением Кабинета министров, запрещающим занятие спортом в парках.