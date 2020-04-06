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Десять полицейских не дали киевлянину вплавь попасть на спортплощадку в Гидропарке

Мужчина громко ругался, но был вынужден послушаться.

Киевлянин, которого не пустили на спортплощадку в Гидропарке через мост, пересек речку вплавь.

Об этом сообщил NewsOne.

"Ситуация дошла до абсурда. Один из спортсменов, который хотел позаниматься, решил переплыть речку, чтобы попасть на спортивную площадку", - рассказал корреспондент телеканала.

На другом берегу его встретили десять полицейских и заставили вернуться обратно.

Мужчина громко ругался, но был вынужден послушаться.

Напомним, что полицейские перекрыли Венецианский мост в Гидропарке, через который можно добраться до спортплощадки под открытым небом, в связи с постановлением Кабинета министров, запрещающим занятие спортом в парках.

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